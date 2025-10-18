Supercoppa Italiana di volley femminile, Conegliano-Milano accende la stagione: Egonu sfida Haak in diretta su Rai2

È ancora Conegliano contro Milano per la Supercoppa Fineco 2025 di volley femminile, diretta oggi alle 17.30 su Rai2 e RaiPlay, dal PalaTrieste per la sfida che apre una nuova stagione ai massimi livelli

Appuntamento questo pomeriggio alle 17.30 il PalaTrieste si accenderà per la Supercoppa Fineco 2025, primo trofeo stagionale del volley femminile italiano. In campo, come da tradizione, le regine delle ultime stagioni: Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano. Pur con prospettive radicalmente differenti.

Supercoppa Italiana, Imoco Conegliano-Milano

Questa è ormai una superclassica, una partita che va ben oltre il parquet, diventando appuntamento fisso anche per il pubblico televisivo: Rai2 trasmetterà in diretta l’incontro, con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico di Giulia Pisani, mentre la diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay e VBTV.

Prospettive differenti si diceva, perché la Supercoppa vorrebbe di fronte le squadre che hanno vinto Coppa Italia e Campionato. E in una stagione assolutamente straordinaria Conegliano ha fatto il pieno: titolo nazionale, Coppa, Champions League e titolo Mondiale. La Supercoppa – che per altro l’Imoco detiene dopo la vittoria per 3-0 dello scorso anno, sempre su Milano – vorreebbe completare un filotto davvero unico. Sei titoli in una sola stagione…

Il capoluogo friulano ritrova così la grande pallavolo dopo le Final Four di Coppa Italia del 2024, e si prepara al tutto esaurito. Il clima è quello delle grandi occasioni, con sei campionesse del mondo sul taraflex e una rivalità che ormai da tre anni anima il volley femminile italiano.

Conegliano contro Milano: una rivalità moderna

Da una parte la corazzata di Daniele Santarelli, capace di dominare ogni competizione dal 2016 in poi; dall’altra la Milano di Stefano Lavarini, che dopo la sconfitta nella finale Scudetto 2024 vuole finalmente invertire la rotta e dimostrarsi davvero all’altezza di una competizione che fino a questo momento l’ha vista sempre seconda, brillantemente ma pur sempre seconda.

Conegliano arriva all’appuntamento da favorita: otto Supercoppe consecutive, un dominio che dura dal 2016 e che nessuno è ancora riuscito a scalfire. Nel sestetto titolare spiccano le conferme di Monica De Gennaro (moglie di Santarelli), che inizia la sua ultima stagione da campionessa del mondo, l’alzatrice Joanna Wolosz e Sarah Fahr, oltre alla coppia offensiva Isabelle Haak – Gabi, il duo più temuto d’Europa.

Milano si presenta invece con l’entusiasmo della novità: Paola Egonu debutta ufficialmente da capitana, guidando una squadra notevolmente rinnovata ma ambiziosa. Al suo fianco Anna Danesi, Elena Pietrini e Khalia Lanier, con il libero Eleonora Fersino a garantire equilibrio. La grande novità è Francesca Bosio che al palleggio ha preso il posto di Alessia Orro che è andata a giocare in Turchia con il Fenerbahce. “Contro Conegliano si azzera tutto – ha detto Lavarini – ogni stagione è una storia nuova. Serve coraggio e pazienza: il talento c’è, ma dobbiamo costruire la nostra identità”.

I precedenti tra Conegliano e Milano in Supercoppa

Le due squadre si sono già affrontate due volte in finale di Supercoppa Italiana, con doppio successo per Conegliano:

2023, Livorno: Imoco–Milano 3-1

2024, Roma: Imoco–Milano 3-2

Nel totale dei confronti ufficiali fra le due società, il bilancio sorride nettamente alle venete: 21 vittorie Imoco contro 5 di Milano. L’ultimo successo lombardo risale alla stagione 2022-23, in regular season, mentre nelle gare decisive Conegliano ha sempre avuto la meglio.

L’evento televisivo

Rai2 dedica alla finale una produzione completa: telecamere sul campo, slow-motion, interviste flash e analisi post-gara. Il match sarà preceduto da uno speciale di “Sport Sera Volley” con i collegamenti da Trieste. VBTV offrirà invece un feed alternativo con commento internazionale e contenuti on demand nel post-partita.

L’albo d’oro della Supercoppa Italiana femminile

Conegliano insegue la nona Supercoppa della propria storia, l’ottava consecutiva: un record già di per sé storico, che potrebbe diventare leggenda.

1996/97 Foppapedretti Bergamo

1997/98 Foppapedretti Bergamo

1998/99 Foppapedretti Bergamo

1999/00 Foppapedretti Bergamo

2000/01 Capo Sud Reggio Calabria

2001/02 Metodo Minetti Vicenza

2002/03 Volley Modena

2003/04 Asystel Novara

2004/05 Radio 105 Foppapedretti Bergamo

2005/06 Sant’Orsola Asystel Novara

2006/07 Scavolini Pesaro

2007/08 Despar Perugia

2008/09 Scavolini Pesaro

2009/10 Scavolini Pesaro

2010/11 Scavolini Pesaro

2011/12 Norda Foppapedretti Bergamo

2012/13 Unendo Yamamay Busto Arsizio

2013/14 Rebecchi Nordmeccanica Piacenza

2014/15 Nordmeccanica Rebecchi Piacenza

2015/16 Pomì Casalmaggiore

2016/17 Imoco Volley Conegliano

2018/19 Imoco Volley Conegliano

2019/20 Imoco Volley Conegliano

2020/21 Imoco Volley Conegliano

2021/22 Imoco Volley Conegliano

2022/23 Prosecco Doc Imoco Conegliano

2023/24 Prosecco Doc Imoco Conegliano

2024/25 Prosecco Doc Imoco Conegliano