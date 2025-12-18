Supercoppa Italiana 2025, Napoli–Milan | Orario, dove vederla e probabili formazioni

Napoli e Milan alzano il sipario sulla Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita, nella cornice dell’Al-Awwal Park di Riad. È una semifinale che vale già come uno spartiacque: chi vince resta e va a giocarsi il trofeo, chi perde torna subito in Italia. Il contesto, poi, aggiunge tensione e curiosità: i rossoneri arrivano con l’idea di difendere il titolo conquistato nell’edizione 2024, mentre il Napoli vuole trasformare la trasferta in un cambio di passo dopo gli ultimi risultati poco brillanti.

Supercoppa Italiana, la sfida tra Napoli e Milan

C’è anche un tema di percezione e di “peso” della partita: da una parte Allegri cerca una risposta immediata dopo un pareggio che ha lasciato scorie, dall’altra Conte ha bisogno di una notte che rimetta in moto fiducia e inerzia. In mezzo, un incrocio che in stagione ha già dato segnali e che, in una competizione secca, rischia di essere deciso da dettagli: un episodio, una palla inattiva, un duello sugli esterni, o – se il match resta in equilibrio – dalla freddezza dal dischetto.

La formula della Supercoppa: Final Four e rigori senza supplementari

Da due anni la Supercoppa si gioca con la formula della Final Four: due semifinali e una finalissima, tutte in gara secca. In questa edizione il tabellone prevede Napoli–Milan come prima semifinale e Bologna–Inter, in programma domani, nell’altra. Chi passa si prende la finale.

Il regolamento è chiaro anche su ciò che succede se la partita finisce in parità dopo i 90 minuti: non sono previsti tempi supplementari. In caso di equilibrio, si va direttamente ai calci di rigore per determinare la squadra qualificata. Un dettaglio che può cambiare il modo di gestire i cambi e i momenti finali, perché la partita non “si allunga”: o la risolvi entro il recupero, o ti giochi tutto in una sequenza di cinque tiri (e poi eventualmente a oltranza).

Napoli–Milan: contesto, chiavi tattiche e cosa può decidere la semifinale

Il Napoli arriva a Riad con un quadro di assenze che obbliga Conte a scelte precise, ma anche con qualche notizia incoraggiante. Il rientro di uomini importanti in mezzo al campo ridà un’ossatura più riconoscibile al palleggio e alla fase di non possesso, mentre davanti l’idea è quella di avere ampiezza e strappi per creare superiorità sugli esterni. Il tema, semmai, è quanto riuscirà a reggere il Napoli quando il ritmo si alza e quanto riuscirà a essere “cattivo” negli ultimi venti metri.

Il Milan, invece, si presenta con un piano che passa dalla solidità e dalla gestione dei momenti: una gara secca non richiede per forza dominare, ma scegliere bene quando accelerare e quando abbassare il rischio. L’assenza di un esterno di riferimento cambia la fisionomia dell’attacco e spinge Allegri a cercare soluzioni diverse accanto a Pulisic, con un baricentro che può oscillare tra pressione e ripartenza a seconda della partita.

Sul piano tattico il match può girare attorno a tre fattori. Primo: la corsia esterna, perché le catene laterali (quinti e braccetti/terzini) possono determinare sia la qualità degli uno contro uno sia la quantità di cross “puliti” in area. Secondo: la zona centrale, dove si decide la pulizia dell’uscita e la capacità di togliere tempo al regista avversario. Terzo: le palle inattive, spesso decisive nelle partite bloccate, soprattutto quando la stanchezza e la prudenza diventano protagoniste.

Assenti e squalificati

Napoli: indisponibili Anguissa, Gilmour, De Bruyne e Meret; resta in dubbio Olivera per un problema al polpaccio

Milan: Gimenez indisponibile; Gabbia non convocato. Leao è ancora a parte e l’orientamento è quello di non rischiarlo, con l’obiettivo di averlo eventualmente per la finale.

Probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno (con Juan Jesus alternativa pronta); Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas (con Lang come opzione); Hojlund. Allenatore: Conte.

Milan (3-5-2) – Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. Allenatore: Allegri.

Arbitro

Dirigerà Zufferli di Udine, coadiuvato sulle linee laterali da Imperiale e M. Rossi con Pezzuto IV uomo, Aureliano al Var e Dionisi all’Avar.

Dove vederla

Napoli–Milan si gioca oggi – giovedì 18 dicembre – alle 20.00 italiane, all’Al-Awwal Park di Riad (King Saud University Stadium). La partita è trasmessa in esclusiva sulle reti Mediaset: in chiaro su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it e Mediaset Infinity. Prepartita annunciato dalle 19.00.

Domani, sempre alle 20, la seconda semifinale tra Bologna e Inter.