Supercoppa Italiana 2025: dove vederla, dove si gioca, come funziona, calendario

Durante la prima settimana dell’anno nuovo, verrà assegnato il primo titolo della stagione per quanto riguarda il calcio italiano. Dal 2 al 6 gennaio 2025, infatti, si giocherà la 37esima edizione della Supercoppa Italiana alla quale partecipano Inter, Juventus, Milan e Atalanta.

Di seguito, tutte le informazioni su come vedere le partite in diretta tv.

Supercoppa Italiana 2025: dove vederla

La 37esima edizione della Supercoppa Italiana andrà in onda in esclusiva assoluta su Canale 5.

Supercoppa Italiana 2025: conferenze allenatori

Mediaset trasmetterà, in esclusiva assoluta in live streaming su SportMediaset.it, le conferenze stampa dei 4 allenatori che parleranno il giorno prima dei match: mercoledì 1° gennaio parleranno l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi (alle ore 8.30) e l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini (alle ore 9.30) mentre giovedì 2 gennaio toccherà all’allenatore della Juventus Thiago Motta (alle ore 10.30) e al nuovo allenatore del Milan Sergio Conceicao (alle ore 10.30).

Inter-Atalanta, Supercoppa 2025: Canale 5

Il prepartita di Inter-Atalanta andrà in onda su Italia 1, dalle ore 19, condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco.

La partita, invece, andrà in onda in diretta dalle ore 20 su Canale 5, con telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. Gli inviati saranno Alessio Conti e Daniele Miceli.

Il postpartita, infine, andrà in onda su Canale 5, sempre condotto da Monica Bertini, con gli stessi ospiti del prepartita.

Juventus-Milan, Supercoppa 2025: Canale 5

Il prepartita di Juventus-Milan andrà in onda su Italia 1, dalle ore 19, condotto da Monica Bertini con Sandro Sabatini, Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari.

La partita, invece, andrà in onda in diretta dalle ore 20 su Canale 5, con telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. Gli inviati saranno Francesca Benvenuti e Alessio Conti.

Il postpartita, infine, andrà in onda su Canale 5, sempre condotto da Monica Bertini, con gli stessi ospiti del prepartita.

Supercoppa Italiana 2025: dove si gioca

Tutte le partite si giocheranno in Arabia Saudita, a Riyad, nell’Al-Awwal Park Stadium.

Supercoppa Italiana 2025: come funziona

Per la seconda edizione consecutiva, la Supercoppa Italiana si svolgerà con la formula della Final Four. Anche quest’anno, quindi, partecipano al torneo la squadra Campione d’Italia (l’Inter), la squadra vincitrice della Coppa Italia (la Juventus), la squadra seconda in classifica nella scorsa Serie A (il Milan) e la squadra finalista della scorsa Coppa Italia (l’Atalanta).

Nelle semifinali, la squadra Campione d’Italia giocherà contro la squadra finalista della Coppa Italia mentre la squadra vincitrice della Coppa Italia giocherà contro la squadra seconda in classifica della scorsa Serie A.

Le squadre vincitrici delle semifinali giocheranno la finale.

Supercoppa Italiana 2025: streaming

Le partite della Supercoppa Italiana saranno visibili in live streaming anche su Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it.