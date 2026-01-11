Supercoppa Femminile, oggi Juventus-Roma: alle 15 la finale | Dove vederla in TV e in Streaming

Si assegna oggi il primo trofeo del 2026 nel calcio femminile. Alle 15 allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara va in scena la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Roma, settimo confronto diretto in una finale tra le due squadre con un bilancio nettamente favorevole alle bianconere.

Supercoppa Italiana femminile, il bilancio

La Juventus ha vinto quattro edizioni delle sei finali precedenti (2019, 2020, 2021 e 2023), una delle quali proprio contro la Roma – nel 2023 a Cremona, ai calci di rigore – mentre la Roma si è imposta solo nel 2022 ai rigori per 4-3 dopo l’1-1 dei tempi regolamentari a Parma, e nella più recente edizione del 2024 per 3-1 a La Spezia battendo però la Fiorentina.

Le giallorosse arrivano all’appuntamento odierno da campionesse in carica e leader della Serie A con cinque punti di vantaggio proprio sulla Juventus.

Le due squadre a confronto

La Roma di Luca Rossettini comanda il campionato ma è uscita anzitempo dalla Champions League. La Juventus di Massimiliano Canzi ha conquistato la Serie A Women’s Cup a inizio stagione, poi ha attraversato un momento di flessione prima di riprendersi grazie all’ottimo cammino in Champions, dove ora affronterà i play-off dopo aver sfiorato l’accesso diretto ai quarti.

Dove vedere Juventus-Roma in tv e streaming

La finale di Supercoppa Femminile tra Juventus e Roma è in programma alle 15 in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Gaia Brunelli e Martina Angelini. Diretta in chiaro anche su Rai 2.

Collegamenti pre e post partita da Pescara su Sky Sport 24 con Mario Giunta. Per l’occasione entra nella squadra Sky Patrizia Panico, leggenda del calcio femminile.

Diretta streaming disponibile su Sky Go, NOW e RaiPlay.