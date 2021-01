Al via oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, la 35ª edizione della Supercoppa di Spagna. L’evento calcistico della Final Four sarà trasmesso in diretta in esclusiva in chiaro su Nove (canale 145 di Sky, 9 del digitale terrestre).

Si parte con le semifinali, che si terranno rispettivamente a Cordoba e Malaga. Stasera, con calcio di inizio alle ore 21.00, Real Sociedad-Barcellona, mentre domani sarà la volta, sempre alle ore 21.00, di Real Madrid-Athletic Bilbao. La finalissima, che ovviamente vedrà protagoniste le squadre vincenti in semifinale, andrà in scena a la Cartuja di Siviglia domenica 17 gennaio alla stessa ora.

Il format della Supercoppa di Spagna prevede dallo scorso anno quattro squadre partecipanti, ossia le migliori del campionato iberico; in questo caso sono coinvolte il Real Madrid di Zidane, in quanto vincitore della Liga 2019/2020, il Barcellona di Koeman arrivato secondo e le finaliste di Coppa del Re, l’Athletic Bilbao di Marcelino e il Real Sociedad di Imanol Alguacil.

Le partite saranno raccontate in diretta da Federico Zanon, Carlo Pizzigoni e Andrea Distaso e saranno disponibili anche in live streaming su discovery+, il servizio a pagamento che permette di guardare il meglio dei contenuti Discovery.

Intanto, a proposito di Supercoppa, quella italiana si terrà mercoledì prossimo, 20 gennaio, a Reggio Emilia. Il Napoli ha fatto sapere oggi che scenderà regolarmente in campo contro la Juventus, sebbene il presidente Aurelio De Laurentiis avesse nei giorni scorsi richiesto uno spostamento della partita a fine campionato, o in una data eventualmente disponibile in primavera, per una serie di motivi, legati anche alla presenza del pubblico sugli spalti (che mercoledì sicuramente saranno vuoti). La Supercoppa italiana sarà trasmessa in diretta da Rai1 con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro ed interviste a bordo campo a cura di Alessandro Antinelli e di Aurelio Capaldi.

Foto via Nove