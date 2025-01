Più di una semplice spedizione, ma un omaggio nel 70esimo della conquista di quella che è una vetta molto cara agli italiani: Sulle orme del K2, in onda questa sera, giovedì 2 gennaio 2025, alle 21:20 su Rai 3, racconta una spedizione femminile avvenuta l’estate scorsa, intrecciandone le difficoltà con le storie personali delle protagoniste, raccontate da Massimiliano Ossini. Per saperne di più, proseguite nella lettura!

Sulle orme del K2 su Rai 3

Sulle orme del K2 – Promo Rai 📺 𝗦𝗨𝗟𝗟𝗘 𝗢𝗥𝗠𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗞𝟮: il 2 gennaio, in prima serata su Rai3 (ore 21.20), andrà in onda il docufilm realizzato da Rai con Rai Documentari, che racconta la spedizione femminile italiana e pakistana sul K2 dell’estate scorsa. 👇Nato da un’idea di Massimiliano Ossini – anche voce narrante del progetto – e Gian Luca Gasca, il documentario esplora la vita al Campo base, le storie personali delle alpiniste e il loro legame con la montagna, e pone l'attenzione – oltre alla sfera alpinistica – sulla fragilità del territorio naturale e sulla crisi climatica, le cui conseguenze sono più tangibili alle quote più alte. Appuntamento su Rai3 e RaiPlay!—La spedizione K2 – 70 è un progetto del #ClubAlpinoItaliano realizzato con Ev-K2-CNR e patrocinato da Ministero del Turismo, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, CONI e per la parte scientifica dal Ministero dell'Università e della Ricerca.#K270Women Posted by CAI – Club Alpino Italiano on Monday, December 23, 2024

Il programma porta il pubblico nel cuore del Karakorum per rivivere, attraverso immagini spettacolari e interviste esclusive, le emozioni delle protagoniste: un team di nove donne unite da una missione speciale: quattro alpiniste italiane, quattro alpiniste pakistane e una dottoressa.

La spedizione, promossa dal Club Alpino Italiano, è al centro di un racconto che intreccia la forza dell’impresa alpinistica con le storie personali delle protagoniste, mostrando il loro legame profondo con la montagna e la vita al Campo Base.

A rendere ancora più autentica la narrazione, la presenza di Massimiliano Ossini, che ha condiviso il quotidiano delle alpiniste al Campo Base e ha tentato di raggiungere il Campo 1, a oltre 6000 metri di quota. Un’esperienza unica che Ossini racconta anche nel suo libro “K2. Un passo dalla vetta, un passo dalla vita”, edito da Rai Libri.

La missione si è svolta l’estate scorsa, ripercorrendo le orme della storica scalata del K2, nel 70° anniversario della prima conquista della seconda vetta più alta del mondo, avvenuta nel 1954. Il programma vuole essere più di un documentario: è un viaggio che celebra la grandezza dell’impresa alpinistica del 1954, facendo rivivere i ricordi di quella storica scalata attraverso un ponte ideale tra passato e presente. Le immagini del Karakorum si alternano alle testimonianze delle protagoniste di oggi, mettendo al centro i valori di determinazione, coraggio e rispetto per la natura.

Grande attenzione è riservata anche al tema della sostenibilità ambientale. Il documentario racconta, infatti, le ricerche scientifiche condotte durante l’estate 2024 sul ghiacciaio Baltoro: il progetto Ice Memory dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e lo studio sull’inquinamento in ambienti remoti dell’Università Politecnica delle Marche. Un monito sull’urgenza della crisi climatica, che si manifesta in modo drammatico sulle cime più alte del pianeta. Diretto da Daniel Pezzani e ideato da Massimiliano Ossini che lo ha scritto con Gian Luca Gasca, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, il documentario è prodotto da Xentek Srl in collaborazione con Rai Documentari.

Sulle orme del K2, le alpiniste

La spedizione è composta da quattro alpiniste italiane, altrettanto pakistane e una dottoressa:

Anna Torretta

Federica Mingolla

Silvia Loreggian

Cristina Piolini

Samina Baig

Amina Bano

Nadeema Sahar

Samana Rahim

la dottoressa Lorenza Pratali

Sulle orme del K2, conduttore

A raccontare la spedizione c’è Massimiliano Ossini, conduttore tv molto legato alla montagna, essendo alla guida di Linea Bianca e di UnoMattina, oltre ad essere stato concorrente di Ballando con le stelle 2024. Da questa esperienza Ossini ha scritto il libro “K2. Un passo dalla vetta, un passo dalla vita”, edito da Rai Libri.

La storica spedizione del K2

La spedizione omaggia quella avvenuta nel 1954, di cui ricorre il 70esimo anniversario. La cima fu raggiunta per la prima volta da Achille Compagnoni e Lino Lacedelli il 31 luglio 1954, grazie al contributo fondamentale fornito da Walter Bonatti e Amir Mahdi che, con un’impresa senza precedenti, affrontarono il rischio della morte in un forzato bivacco notturno a oltre 8.100 metri, trasportando a Compagnoni e Lacedelli le bombole d’ossigeno rivelatesi poi essenziali al compimento della spedizione italiana guidata da Ardito Desio.

Sulle orme del K2 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Sulle orme del K2 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.