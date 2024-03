Sono partite le riprese di Stucky, nuova serie di Rai 2 che vedrà protagonista Giuseppe Battiston, l’attore friulano che, per quanto riguarda la seconda rete di Stato, è noto per aver interpretato il ruolo di Francesco Colombo nelle due stagioni di Volevo fare la rockstar, la serie con protagonista Valentina Bellè.

Le riprese dureranno circa 14 settimane e la serie verrà girata a Treviso e a Roma. Nel cast, figura anche Barbora Bobulova.

Stucky è una serie ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas, prodotta da Rai Fiction e Rosamont e diretta da Valerio Attanasio. La prima stagione sarà composta da 6 episodi. Il soggetto è firmato da Valerio Attanasio, Matteo Visconti e Marco Pettenello mentre le sceneggiature sono state scritte da Attanasio e Visconti.

Giuseppe Battiston interpreterà il personaggio dell’ispettore di polizia Stucky che, per quanto riguarda le opere di Fulvio Ervas, è il protagonista di 7 romanzi (alcuni di questi scritti in collaborazione con Luisa Carnielli): Commesse di Treviso, Pinguini arrosto, Buffalo Bill a Venezia, Finché c’è prosecco c’è speranza, L’amore è idrosolubile, Si fa presto a dire Adriatico, Pericolo giallo e C’era il mare.

Barbora Bobulova, invece, vestirà i panni del medico legale Marina De Santis.

Stucky viene descritto come un ispettore di polizia “apparentemente distratto, spesso bistrattato e sottovalutato, che si lascia guidare dal suo istinto, dalla curiosità e da un pensiero fuori dagli schemi”.

Grazie, però, alla sua capacità di osservare l’animo umano e di indagare le dinamiche relazionali, Stucky riuscirà a risolvere anche i casi più spinosi e di combattere “l’ovvietà del male, spesso vestita in abiti eleganti”, con la collaborazione dei suoi compagni di viaggio, il medico legale Marina, con cui Stucky ha un rapporto di “intensa e un po’ maldestra intimità”, l’oste Secondo, che gli fa da consigliere e mentore, e i due poliziotti Guerra e Landrulli, che lo amano senza, però, aver imparato a comprenderlo pienamente.

Di seguito, le dichiarazioni ufficiali di Battiston:

È più misterioso Stucky o i misteri che si trova ad affrontare? Stucky, uomo silente e tenace, cerca, pensa, indaga tra le miserie e le ricchezze di un luogo che non è nord, non è sud, non è Italia, è mondo: quello delle debolezze umane.