Quando Striscia la Notizia tornerà in onda con la sua trentacinquesima edizione il prossimo 27 settembre 2022, sul bancone del Tg satirico ideato da Antonio Ricci ci saranno due nuove veline. A dare l’annuncio il sito ufficiale del programma, che svela anche i loro nomi: Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Saranno loro a prendere il posto, da questa stagione, di Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani, che hanno preso parte al cast del programma per una sola stagione.

Striscia la Notizia 2022, la velina mora Cosmary Fasanelli

Cosmary Fasanelli, la nuova velina mora, ha 22 anni ed è pugliese di Brindisi. È cresciuta praticando molti sport, tra cui la danza, che studia dall’età di tre anni e mezzo. Il suo debutto in tv avviene a 17 anni, come concorrente di Tú sí que vales (video in alto), ottenendo quattro sì ed il 60% di consensi dalla giuria popolare. Nel 2019 viene eletta Miss Cinema.

Si trasferisce a Milano: qui partecipa come ballerina a diversi programmi televisivi e come concorrente ad Amici 21, un’esperienza che considera molto formativa, ma non accede al serale. Cosmary -che porta il nome della nonna- si definisce solare, umile al limite dell’insicurezza, perfezionista e romantica. Sul fronte del gossip, dopo aver chiuso una relazione con Alex Wyse, anche lui concorrente di Amici, è stata avvistata con l’altro ballerino del talent show Nunzio Stancampiano.

Striscia la Notizia 2022, la velina bionda Anastasia Ronca

Anastasia Ronca, anche lei 22enne, è di Somma Vesuviana (Napoli). Pratica da sempre ginnastica artistica, una passione trasmessale da sua madre, che è stata anche la sua coach. Ha frequentato l’istituto di arte e moda e fin da subito ha cominciato a lavorare come modella e fotomodella.

Nel 2019 appare a Colorado come Miss Colorado, nel 2021 nell’ultima edizione di Temptation Island, nei panni di una tentatrice. Silenziosa e determinata, il suo sogno è quello di fare l’attrice oppure di lavorare nel campo della moda.

Striscia la Notizia 2022, quando inizia?

Come detto, la nuova edizione di Striscia la Notizia parte martedì 27 settembre 2022: lunedì 26 ci sarà l’ultima puntata di Paperissima Sprint, che si scontrerà contro la partita di Nations League tra Ungheria e Italia. Quella sera, oltre alle due nuove Veline, ci sarà anche un’altra novità: accanto ad Alessandro Siani (che ha debuttato alla conduzione l’anno scorso) ci sarà Luca Argentero, per la prima volta dietro il bancone del Tg satirico.