“Achille Lauro ha vinto il Festival di San Marino; insomma, pur di partecipare all’Eurovision, Lauro prima si è affidato a Sanremo, poi a San Marino, eppure, visto il personaggio, quello più adatto a lui sarebbe stato San Patrignano“. È questa la battuta di Ezio Greggio pronunciata in apertura della puntata di lunedì 21 febbraio di Striscia la notizia che ha fatto ‘indignare’ i social e i fan di Achille Lauro. Non è la prima volta che il tg satirico di Canale 5 attacca il cantante e non è neanche la prima volta che lo associa al mondo della tossicodipendenza. I precedenti iniziarono nel 2019, quando Achille Lauro prese parte al Festival di Sanremo allora condotto da Claudio Baglioni (altro bersaglio preferito da Antonio Ricci).

Angelo Calculli, manager di Lauro, su Instagram ha scritto un post (non pubblico) nel quale definisce Striscia la notizia “un programma vecchio e per vecchi e non durerà in eternità” e spiega che “non serve che ci si arrabbi per questo“, né fare denunce, ma “bisogna solo indignarsi per la strumentalizzazione che fanno del luogo di San Patrignano associandola al termine drogato“.

Per il resto, ad oggi, non si registrano commenti ufficiali dalle due parti direttamente interessate. Il caos social che si sta generando in queste ore convincerà la trasmissione di Canale 5 – questa settimana co-condotta da Silvia Toffanin – a tornare sul caso o si deciderà di ignorarlo.