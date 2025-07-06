Striscia La Notizia, cambia veste: la decisione di Pier Silvio Berlusconi

Con all’attivo oltre 30 anni di edizioni, il telegiornale satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, sarebbe pronto a intraprendere una fase di restyling. E’ questa la novità che sta tenendo banco nei portali di approfondimento televisivo. Si tratta di una decisione che sta agitando i corridoi di Cologno Monzese, dove Pier Silvio Berlusconi ha messo la prima pietra di una rivoluzione che punta a ringiovanire il programma cult Canale 5 senza snaturarne il Dna.

Trattandosi di un vero e proprio pezzo di storia della cultura pop italiana, il cambiamento arriva in maniera naturale. Se gli addetti ai lavori hanno fiutato l’aria di novità già da qualche settimana, l’amministratore delegato di Mediaset ha aspettato la programmazione estiva per svelare il suo “piano strategico di evoluzione”.

“Evoluzione che, in totale sintonia con Antonio Ricci, coinvolgerà anche Striscia la Notizia: un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione che tornerà in una nuova veste nell’arco della prossima stagione” Ha rivelato Berlusconi in conferenza stampa.

Nell’attesa si sperimenta

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che Striscia la Notizia subirà un cambiamento, assicurando che tornerà, ma a novembre e in “una nuova veste”. Un indizio, più che una promessa: sufficiente però a scatenare domande su conduttori, scenografie e perfino sulla mitica sigla, da sempre cartina di tornasole dell’umore degli italiani. Per ora Berlusconi invita a non correre troppo: serve sperimentare, misurare, aggiustare il tiro. Ecco perché i dettagli sul restyling restano sotto chiave. L’obiettivo? Preparare il terreno già quest’estate con operazioni leggere, veloci, capaci di testare la reattività del pubblico prima del grande debutto autunnale di Striscia. Una strategia che svela quanto Mediaset sia consapevole di giocarsi non soltanto gli ascolti, ma la propria credibilità di laboratorio creativo.

“Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5. Evoluzione che, in totale sintonia con Antonio Ricci, coinvolgerà anche Striscia la Notizia: un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione che tornerà in una nuova veste nell’arco della prossima stagione.” Le parole dell’ad di Mediaset.

Il primo banco di prova scatterà lunedì 14 luglio quando Gerry Scotti tornerà a far girare La Ruota della Fortuna in uno studio completamente ridisegnato, arricchito da una band live e un finale pensato per tenere col fiato sospeso concorrenti e spettatori. Sette giorni più tardi, il 21 luglio, toccherà a Enrico Papi rimettere in pista Sarabanda in versione non vip: vecchie sfide iconiche (come il 7×30) incastonate in una confezione iper‐social pensata per la Generazione Z

Questi due titoli funzionano da cuscinetto: richiamano la nostalgia, ma con meccanismi di gioco pronti a cortocircuitare i social. Se i dati Auditel certificheranno l’appetito del pubblico per i “classici remixati”, allora il terreno sarà fertile per il lifting di Striscia, che potrà osare su grafica, ritmo e scrittura, pur restando fedele al marchio di fabbrica. A novembre sapremo se la cura Berlusconi‐Ricci avrà centrato l’obiettivo.