Stranger Things, gli indizi nascosti nell’ultimo episodio: tutti i riferimenti per comprendere il finale della serie

Stranger Things, dopo 10 anni e 5 stagioni, ha raggiunto il suo epilogo. L’ultimo episodio nasconde una serie di indizi fondamentali per comprendere al meglio il finale di stagione.

“Questo è tutto gente” solevano dire i Looney Tunes al termine di ogni episodio, claim che può essere facilmente riutilizzato per descrivere la conclusione di Stranger Things. La serie ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer è giunta, dopo 10 anni e 5 stagioni, al proprio epilogo. I fan hanno atteso con trepidazione l’ultimo episodio di quella che è diventata a tutti gli effetti una saga con un discreto universo marketing oltre che un crescente seguito da parte del pubblico italiano e non solo.

La serie Netflix, infatti, può vantare numerosi introiti anche per quanto riguarda i gadget ufficiali della saga: dai cappelli alle magliette passando per gli accessori di tutti i giorni, ci sono diversi modi per non abbandonare mai i propri beniamini. Dal 1 gennaio 2026, però, la fine è scritta: Stranger Things resterà su Netflix ma non avrà un nuovo capitolo. La conclusione è arrivata all’inizio del nuovo anno sollecitando la curiosità, ma anche un pizzico di malinconia, da parte degli affezionati.

Stranger Things, l’epilogo della discordia

L’episodio finale della serie contiene una vasta gamma di Easter Eggs che non sono passati in secondo piano agli occhi dei fan più attenti. Una schiera di fedelissimi che ha raccolto gli indizi fondamentali e li ha diffusi per cercare di comprendere meglio il finale della serie. Un vero e proprio spiegone in grado di dipanare tutti i dubbi legati a un epilogo che sta facendo ancora molto discutere dentro e fuori i social. Basti pensare che, su X (il fu Twitter), l’hashtag #StrangerThings è in tendenza da giorni.

Quello che c’è da sapere in merito va diviso per ordine di importanza e necessità, ma la raccolta di indizi contiene spoiler a cui è impossibile evitare di far riferimento. Una premessa che è simile a un avviso ai naviganti, in particolare nei confronti di coloro che ancora devono cimentarsi in questo “ultimo viaggio” televisivo.

Gli indizi nascosti

In una delle ultime scene di Stranger Things, vediamo la proposta di matrimonio fatta da Hopper a Joyce. Cornice di questo gesto romantico: il ristorante italiano di Enzo. Il personaggio successivamente spiega che si è liberato un posto nella cittadina di Montauk come capo della polizia. L’uomo vorrebbe trasferirsi lì con l’amore della propria vita per ricominciare da zero. Il nome della città, tuttavia, non è casuale: Montauk, infatti, sembrerebbe essere stato proprio il nome originale della serie. Poi le scelte autoriali hanno portato al titolo attuale, ma il richiamo in quest’ultima scena sembrerebbe proprio essere un riferimento alla prima stesura del progetto.

Passiamo all’interno della grotta, quando da bambino Henry Creel afferra la pietra che lo legherà al Mind Flayer: sulla sua divisa da boy-scout si distingue, in maniera evidente, il numero 1106. Una cifra tutt’altro che casuale, fa riferimento al 6 novembre. Data in cui Will Byers viene rapito per la prima volta nel corso della stagione iniziale. Un cerchio che si chiude.

Il discorso di Dustin

Restando in tema di chiusure, Dustin (uno dei personaggi più amati della serie) sale sul palco al cospetto di amici e parenti per festeggiare il diploma durante la cerimonia di consegna alla Hawkins High. Il suo discorso di chiusura è un omaggio celato al personaggio di Eddie Munson, morto nel corso della quarta stagione, a cui il giovane è sempre stato legato.

Aveva infatti spiegato che, qualora fosse riuscito a laurearsi per tempo, avrebbe voluto una cerimonia in pieno stile Dustin. Incluso il dito medio al preside. Alla fine del discorso, Dustin si toglie la toga e il cappello per mostrare una maglia dell’Hellfire Club. Un altro chiaro omaggio a Eddie.

Hopper, Undici e Sarah

L’ultimo indizio riporta alla seconda stagione di Stranger Things, quando Hopper consegna a Undici un braccialetto appartenuto a sua figlia Sarah. La piccola è morta in tenera età e il cimelio viene indossato dall’ex Sceriffo anche durante la proposta di matrimonio a Joyce e alla cerimonia di Laurea. Hopper lo conserva e simboleggia un riferimento al passato che non viene mai dimenticato, come una sorta di legame impossibile da spezzare. Perplessità e polemiche social sul finale di stagione aumentano, ma questi indizi potrebbero dipanare alcuni dubbi e – magari – alimentare un possibile rewatch.