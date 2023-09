Storie Italiane è un talk show mattutino condotto da Eleonora Daniele su Rai 1.

Da settembre 2023 andrà in onda la tredicesima edizione del programma, la settima col titolo di Storie Italiane dopo il debutto nel 2011 come Unomattina – Storie vere, condotto da Georgia Luzi e Savino Zaba, e la trasformazione in Storie vere dal 2013 al 2016.

Il programma tv Storie Italiane

Anche per la nuova edizione l’attualità resta al centro del programma, con i casi di cronaca e le tematiche sociali che verranno seguiti attraverso inchieste, servizi, collegamenti, interviste e dibattiti in studio con ospiti.

Per l’edizione 2023-2024 il programma resta sostanzialmente in due parti: la prima parte è legata alla stretta informazione mentre la seconda parte riguarderà l’approfondimento di tematiche socio-economiche che hanno caratterizzato gli ultimi mesi come la lotta alla violenza contro le donne, l’emergenza abitativa, i mancati diritti dei disabili e le violazioni in materia di tutela dell’infanzia.

Eleonora Daniele, nel corso di ogni puntata, intervisterà anche un protagonista di una storia di stretta attualità oppure un personaggio proveniente dal mondo dello spettacolo.

Quando inizia Storie Italiane?

La nuova edizione del programma andrà in onda a partire da lunedì 11 settembre 2023, dalle ore 9:50 su Rai 1, da lunedì a venerdì.

Storie Italiane: streaming

Il programma sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere le puntate anche dopo la messa in onda.

Chi è la conduttrice di Storie Italiane?

Eleonora Daniele condurrà il programma per l’undicesima edizione consecutiva. La conduttrice e giornalista ha condotto il programma anche quando andava in onda con titoli differenti (Unomattina – Storie Vere e Storie Vere) e anche il suo spin-off Il Sabato Italiano, andato in onda durante la stagione 2017-18, e Storie di sera.

Chi sono gli autori del programma

Storie Italiane è un programma firmato da Eleonora Daniele, Alessia Sodano, Lorena Magliocco, Anna Nella, Claudio Ossani, Fabiana Radicioni, Giuseppe Raffo, Alessandro Sentinelli, Pierluigi Tiriticco e Vincenzo Vollero, con la regia a cura di Luigi Rizza.

Gli inviati di Storie Italiane

La squadra di inviati del programma di Rai 1 è formata da Barbara Di Palma, Carla Lombardi, Maurizio Licordari, Maria Grazia Sarrocco, Edoardo Lucarelli, Vittorio Introcaso e Roberta Spinelli.