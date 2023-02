Storie Italiane è sbarcato nella seconda serata di Rai1: così si potrebbe riassumere l’esordio di Storie di sera, il nuovo programma di Eleonora Daniele che per sei settimane andrà ad occupare la seconda serata del lunedì sera. Il programma prosegue il filone del racconto di casi di cronaca nera nella seconda serata del lunedì. Prima, infatti, di Eleonora Daniele nella stessa serata e nella stessa collocazione oraria è andato in onda negli scorsi mesi Cronache criminali di Giancarlo De Cataldo, che con il suo programma non si era però voluto limitare a ripercorre delle vicende di cronaca nera, ma aveva utilizzato alcuni dei più efferati casi italiani per ripercorrere la storia del nostro Paese.

Con Storie di sera, invece, non si fa altro che trasportare alcune delle storie raccontate nel quotidiano Storie Italiane all’interno delle cornice serale, più ricercata nella scenografia e nelle scelte di racconto, che non subiscono le logiche del talk con opinionisti a cui invece si è abituati nella versione mattutina del programma. Di fatto però si tratta di uno spin-off o per meglio dire di un adattamento serale del programma che ormai i telespettatori di Rai1 hanno imparato a conoscere in onda nel cuore della mattina.

Eleonora Daniele accompagna in studio i parenti e i legali delle famiglie delle due vittime coinvolte nelle vicende su cui si costruisce la prima puntata, ovvero Davide Ferrerio, il ragazzo che dallo scorso agosto è in coma irreversibile per un pestaggio subito a causa di uno scambio di persona, e Attilio Manca, medico deceduto nel 2004, il cui caso era stato subito etichettato come suicidio, ma che ora potrebbe essere riaperto dopo che la Commissione parlamentare Antimafia lo ha messo in correlazione con il gruppo mafioso facente capo a Bernardo Provenzano.

Il racconto di Storie di sera si poggia come avviene a Storie Italiane su clip riassuntive, ascolto di alcune intercettazioni ambientali e collegamenti con gli inviati. Il programma così di fatto si sposta con anche la stessa squadra produttiva e autoriale nella seconda serata del lunedì, senza cambiarsi in nulla, se non nella scenografia dello studio, nello studio stesso (si va in onda dallo studio 1 di Teulada, casa televisiva di Bruno Vespa e del suo Porta a Porta) e nel tailleur blu indossato dalla Daniele.

Per Eleonora Daniele così quello in seconda serata è un passaggio comodo e ben cucito grazie alla stoffa del programma che già utilizza per il suo impegno quotidiano da ormai dieci anni. Ormai la giornalista ha imparato che con la cronaca nera non si sbaglia: vediamo se anche questa volta gli ascolti le daranno ragione.