Da mercoledì 5 luglio nella seconda serata di Rai 2 Monica Setta è sbarcata con Storie di donne al bivio, un programma di interviste nel quale la conduttrice pone delle domande a personaggi del mondo dello spettacolo che definisce “amiche“.

Nel kick-off Monica Setta ha intervistato Nancy Brilli, Paola Ferrari e Rosanna Lambertucci. In uno studio quasi totalmente blu la presentatrice e la prima ospite siedono su comode poltroncine rosa. Con la seconda si passa a un tavolo bianco. Con la terza si torna alle poltroncine. Volti amici e comfort: due elementi che pongono questa trasmissione in netto contrasto con Belve, che fa della scomodità il suo marchio di fabbrica.

Setta non risparmia complimenti a favore delle sue ospiti (definisce Paola Ferrari “una signora del giornalismo” e Rosanna Lambertucci “una signora della televisione“), non mancando di inserire nelle interviste momenti egoriferiti (a Nancy Brilli confida di aver conosciuto un uomo quando pensava di aver chiuso con le relazioni).

Il problema principale di Storie di donne al bivio è che al di là dei toni soft della conduttrice, le ospiti non confessano nulla che non abbiano detto altrove. Peraltro sia Nancy Brilli che Paola Ferrari erano proprio state nello studio di Francesca Fagnani.

Funziona maggiormente l’intervista a Rosanna Lambertucci che esordisce raccontando di vecchi cambi della guardia probabilmente frutto dell’avvicendarsi di nuovi vertici Rai (“Finita Domenica In siamo state a casa“) ma soprattutto parlando di vicende particolarmente dolorose come la malattia dell’ex marito Alberto Amodei e della morte a tre giorni dalla nascita della figlia Elisa. In alcuni momenti l’intervistata è in difficoltà, con Setta che ricorre a stilemi di dursiana memoria (“Se te la senti ne parliamo”).

Particolarmente sapiente è l’utilizzo delle musiche di sottofondo alle interviste. A fine puntata la conduttrice, non prima di aver salutato i telespettatori, regala un fiore alle sue tre ospiti.