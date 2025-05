Stop a Mattino 5 per la pausa estiva: chi sostituirà Panicucci e Vecchi

Ormai l’estate è dietro l’angolo – in attesa che l’anticiclone africano ci proietti definitivamente nella calda stagione – e come ogni anno la programmazione televisiva cambia per permettere ai protagonisti dell’informazione televisiva che hanno accompagnato il pubblico negli scorsi mesi di rifiatare in vista della nuova stagione di settembre.

Anche il programma Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi sulla rete ammiraglia Mediaset, sta per chiudere i battenti. Non per questo l’azienda di Cologno Monzese rinuncia all’informazione mattutina. Mattino Cinque si ferma dunque per la pausa estiva. Ecco quale programma prenderà il posto del contenitore della mattina di Canale 5.

Mattino Cinque, stop per l’estate: chi sostituirà Panicucci e Vecchi

L’edizione attualmente in onda di Mattino Cinque si avvicina ai titoli di coda. I due conduttori presto potranno godersi una meritatissima pausa estiva. Il talk show di informazione ha tenuto compagnia al pubblico di Canale 5 da lunedì a venerdì dalle 8.45 fino alle 11 circa. Come sempre Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno fornito aggiornamenti sui principali fatti di cronaca, insieme a notizie sul mondo dello spettacolo e del gossip.

Il sostituto in estate dei due storici conduttori di Mattino Cinque sarà Dario Maltese. Il giornalista trapanese tornerà a condurre Morning News, lo spin-off estivo di Mattino Cinque. Sarà lui a fare compagnia al pubblico più mattiniero nei mesi più caldi dell’anno. Il conduttore classe 1977 è ormai uno dei volti più noti agli spettatori di Canale 5, che hanno già avuto la possibilità di vederlo all’opera in programmi diversi dall’abituale cornice del TG5.

In Mediaset ormai dal 2001, il giornalista è stato tra gli opinionisti della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. Ha condotto anche la versione estiva di Pomeriggio Cinque, sostituendo Myrta Merlino. A ventilare per primo la possibilità di vedere Dario Maltese al timone di Morning News è stato il sito Dagospia.

Dario Maltese, chi è il conduttore di Canale 5

Il giornalista e conduttore televisivo di Mediaset nasce il 13 febbraio 1977 a Erice, in provincia di Trapani. Dopo la maturità classica studia alla Luiss Guido Carli e si laurea in Scienze politiche con una tesi sull’avvento della pay-tv in Italia. Nel 2010 entra a Mediaset dove viene inserito nelle redazioni di Mediasetonline e TGcom. Nel 2002 si dedica a TGFin, testata Mediaset dedicata a notizie di economia e finanza.

Nel 2003 Dario Maltese vince il Premio Ischia internazionale di giornalismo come miglior giornalista under 35 nella sezione Testate online. Tre anni dopo è nella redazione del TG5. Inizialmente si occupa di politica prima di passare anche alle notizie dall’estero. Arriva poi il debutto come conduttore prima nell’edizione notturna del tg e poi anche in quella delle 13.

Dopo qualche tempo passa a condurre la fascia serale delle 20 – la più seguita del palinsesto televisivo – conducendo anche speciali sulla politica estera. Nel 2024 ricopre il ruolo di opinionista durante la diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi.