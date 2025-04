Stop a L’Eredità, Affari Tuoi e Ciao Maschio. Come cambia la programmazione per il funerale di Papa Francesco

Viale Mazzini cambia la programmazione del fine settimana. Le mutazioni del palinsesto sono dovute alla copertura dei funerali di papa Francesco. La celebrazione è prevista per sabato 26 aprile e il Consiglio dei Ministri ha proclamato cinque giorni di lutto. Saranno tre i programmi destinati a fermarsi: Affari Tuoi, L’Eredità e Ciao Maschio.

Lo speciale di L’Eredità non andrà in onda nella sua originaria collocazione (il sabato sera). Quel giorno sono previsti infatti i funerali di papa Francesco, il pontefice deceduto alle 7:35 dello scorso 21 aprile (lunedì dell’Angelo, il giorno dopo Pasqua) dopo un lungo ricovero ospedaliero al Policlinico Gemelli e il ritorno nella sua residenza a Santa Marta.

Funerale di papa Francesco, come cambia il palinsesto

Tre programmi dunque si fermeranno per coprire le esequie del romano Pontefice. Salterà anche lo speciale del 2 maggio di Affari Tuoi. Il programma condotto da Stefano de Martino slitterà al 4 maggio. Lo fa sapere Giuseppe Candela. Stop anche per altri due programmi del sabato: Ciao Maschio e Affari Tuoi.

Inizialmente lo speciale di Affari Tuoi in prime time era previsto per il 2 maggio. Per l’occasione il game show dei pacchi avrebbe dovuto assistere a un appuntamento particolare. Una specie di grande festa in prima serata, con tanti ospiti e amici. A cominciare dal cast di Stasera tutto è possibile. Ci saranno dunque Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia, Giovanni Esposito, Peppe Iodice.

Previste anche le esibizioni live di Serena Brancale, Sal Da Vinci e The Kolors. Le esigenze di riprogrammazione del palinsesto hanno portato a posticipare lo speciale di Affari Tuoi a domenica 4 maggio, rende noto Candela. Anche lo speciale de L’Eredità, quiz preserale con Marco Liorni, molto amato dal pubblico italiano, non andrà in onda il giorno del funerale di Papa Francesco. La versione in prime time di uno dei programmi più seguiti del daily del pomeriggio di Rai 1 lascerà spazio alle esequie del pontefici. La messa in onda dello speciale de L’Eredità è stata spostata a domenica 27 aprile.

Infine anche Ciao Maschio sarà coinvolto nella riorganizzazione della programmazione Rai. Si ferma anche il talk show in seconda serata guidato da Nunzia De Girolamo. Stesso discorso per Affari Tuoi in access prime time. Anche nella serata di lunedì è saltato Affari Tuoi, dopo che è stata resa pubblica la notizia della morte di papa Francesco, e anche nella serata di martedì 22 aprile.

Da mercoledì 23 aprile è ripresa la consueta programmazione del palinsesto preserale e access prime time della rete ammiraglia della Rai. Per le puntate speciali invece bisognerà attendere ancora un po’. Affari Tuoi è saltato sia nella serata di ieri, giorno in cui si è appreso della scomparsa di Papa Francesco, sia nella serata di martedì 22 aprile. Non è ancora chiaro, invece, se la trasmissione dei pacchi andrà in onda regolarmente a partire da domani 23 aprile fino ad almeno venerdì 25 aprile oppure se rispetterà i cinque giorni di lutto proclamati dal Consiglio dei ministri.