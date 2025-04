Sting celebra la cover di “Fragile” in Adolescence: “Qualcosa di splendido”

Un momento toccante e carico di emozione che chiude il secondo dei quattro episodi della serie Netflix Adolescence. Una struggente versione di Fragile, classico di Sting scritto nel 1986, eseguita dal coro della Minsthorpe Community College di South Elmsall.

A interpretarla, insieme al coro diretto da Aaron May e David Ridley, c’è anche la giovane Emilia Holliday, 14 anni, attrice che nella serie interpreta il ruolo della studentessa Katie Leonard, uccisa dal coetaneo Jamie Miller.

Fragile in Adolescence

Inizialmente questa versione del celebre brano scritto da Sting per l’album Nothing Like the Sun doveva essere limitata alle immagini di coda dell’episodio, quando ormai Jamie è chiuso nell’istituto di psichiatria minorile di Standling per rispondere dell’accusa di omicidio. La canzone fa da cornice alle immagini di Eddie, il padre di Jamie, che si reca sul luogo dell’omicidio per deporre un mazzo di fiori.

Tuttavia l’accoglienza del pubblico, soprattutto dei giovanissimi che non avevano mai sentito la versione originale è stata tale che il brano adesso potrebbe anche diventare un disco: forse con una iniziativa benefica da dedicare proprio al sostegno psicologico degli adolescenti.

Le parole di Sting su Adolescence

Lo stesso Sting, che ha condiviso il video della scena sul suo profilo Instagram si è detto entusiasta della scelta dei produttori e del regista: “La reazione alla cover della mia canzone Fragile in Adolescence è stata fantastica – ha scritto il cantante – è sempre interessante per me ascoltare una delle mie canzoni attraverso lo sguardo di qualcun altro. Una grande cover può rivelare aspetti di un brano che nemmeno io avevo notato, e dargli così una nuova vita.”

Il commento dell’artista: “Emozionante e potente”

Sting ha voluto sottolineare l’intensità dell’interpretazione: “Emilia Holliday e gli studenti del Minsthorpe Community College Choir sono incredibilmente talentuosi. Insieme hanno creato qualcosa di bellissimo”. Il brano accompagna per altro una delle scene chiavi del dramma, sottolineando ancora una volta la forza emotiva della musica in un contesto visivo.

Adolescence, creata da Jack Thorne e Stephen Graham – che nella serie è Eddie, il padre del giovanissimo accusato di omicidio – sta ottenendo un successo straordinario che potrebbe portare a oltre 120 milioni di spettatori entro la fine del mese.

Una serie pensata per le scuole

Netflix ha annunciato che Adolescence sarà resa disponibile gratuitamente in tutte le scuole secondarie del Regno Unito, con l’obiettivo di avviare un dibattito sull’influenza dei gruppo incel e manosphere sui giovanissimi, aprendo un confronto mai così informato in moltissime famiglie, non solo inglesi. Il Primo Ministro Keir Starmer ha elogiato l’iniziativa, dichiarando che la serie è “dura da guardare ma necessaria”.

Sting, ancora protagonista

Negli ultimi anni, Sting ha mantenuto una presenza costante nel panorama musicale e sociale. Dopo l’uscita del suo album The Bridge nel 2021, l’artista ha intrapreso un lungo tour mondiale, toccando anche l’Italia dove vive per gran parte dell’anno. Il suo impegno per i diritti umani e la difesa dell’ambiente è rimasto centrale, così come la sua disponibilità a prestare le sue canzoni per progetti educativi e sociali.

Quest’estate, Sting sarà headliner all’Isle of Wight Festival e a Latitude 2025, mentre in autunno tornerà a Londra per alcune date al prestigioso Eventim Apollo. Prima, si esibirà in un concerto speciale al Forum di Kentish Town.

Tre i concerti previsti questa estate nel nostro paese: il 6 luglio a Bassano, il 7 luglio all’Auditorium di Roma e il 9 luglio a Villa Manin, Codroipo.