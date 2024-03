Stephane Jarny: chi è il direttore artistico del serale di Amici 2024

Stephane Jarny, per il quarto anno consecutivo, è il direttore artistico di ‘Amici 2024‘. A lui, spetta il compito di mettere in scena, nel migliore dei modi possibili, le performance dei cantanti e dei ballerini che hanno avuto accesso al serale.

Coreografo internazionale, ha curato spettacoli nei teatri e nelle televisioni di tutto il mondo ed ha collaborato con grandi artisti tra cui Vanessa Paradis, Kylie Minogue, Bob Sinclar, Carla Bruni, Mika, Mariah Carey e David Guetta.

Ballerino di talento dall’età di 18 anni, ha partecipato a numerosi spettacoli di varietà e video musicali.

Conosciamolo meglio:

Chi è Stephane Jarny del serale di Amici? Età, lavoro, Instagram

E’ nato a Poissy, comune del dipartimento dell’Yvelines, il 25 ottobre 1968 sotto il segno dello Scorpione. Ha 56 anni. Possiede un profilo Instagram @stephanejarny che, ad oggi, conta 15600 followers.

Ha coreografato diversi show televisivi e si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie a 6 edizioni del programma Nouvelle Star (American Idol) trasmesso da M6.

Nel 2003, Jarny ha lavorato come coreografo per lo show tv Vivement Dimanche con Vanessa Paradis, Karl Lagerfeld, Jane Birkin, Franck Dusbosc, Dany Boon, Guillaume Canet e Pascal Obispo.

La sua visione artistica oltre che essere ammirata sia in ambito televisivo che in ambito musicale è molto apprezzata anche a Teatro dove si è cimentato in Spamalot, messo in scena da PEF, Re-love con Michèle Laroque e Pierre Palmade, Miss Carpenter con Marianne James e Palace al Théâtre de Paris, diretto da Jean Michel Ribes.

Il suo talento e la sua creatività si esprimono in diversi spettacoli dal vivo come Pollux e la giostra incantata, Merry Christmas Gospel Tour, Dorothy e il mago di Oz ma anche per eventi speciali di grandi brand internazionali come Dior, Coca Cola al fianco di JP Gaultier, Renault, Mumm e l’Oreal e ancora…per lo storico teatro parigino Crazy Horse e per il Festival internazionale d’arte lirica les Chorégies d’Orange.

La sua espressione artistica si afferma anche nei panni di regista grazie a successi musicali come Salut les Copains, Disco e Love Circus per Le Folies Bergère.

Ha guidato la direzione scenica e la direzione artistica di spettacoli Tv come Star Academy, Mask singer, The Voice, The Voice Kids, Les Miss France, Prodiges, La Fête De La Musique, Le Téléthon, Destination Eurovision, la performance di Madame Monsieur all’Eurovision 2018, Les Victoires de la Musique, Le Sidaction, Good Singers e Musiques en fête; per il Teatro Crazy Horse Totally Crazy, il tour Tender Age, il musical Saturday Night Fever (in Francia, Quebec, a Sydney e Melbourne), Les Parisiennes (a Le Folies Bergère, in tournée e all’Olympia) e Mika’s concert (all’Arena Bercy e allo Stade de France).

Nel 2021 ha curato la messa in scena e direzione artistica del concerto all’Olympia di Carla Bruni, il concerto di Florent Pagny nella tournée francese e la trasmissione televisiva Flirty Dancing.