Stefano Tediosi: chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello 2024

Nel corso della dodicesima puntata del ‘Grande Fratello 2024‘, in onda, lo scorso, martedì 12 novembre 2024, un nuovo concorrente ha fatto il proprio ingresso dalla porta rossa. Si chiama Stefano Tediosi, uscito con Federica Petagna dal viaggio dei sentimenti di ‘Temptation Island’. Il ragazzo è entrato in casa desideroso di un confronto con la ragazza, che, secondo voci non meglio specificato, avrebbe avuto dei brevi flirt (prontamente smentiti) con ex protagonisti del docureality di Canale 5.

L’ex tentatore, inoltre, ha avuto un duro botta e risposta con l’ex compagno di lei, Alfonso D’Apice, tra le new entry del programma. L’ex compagno, infatti, sarebbe convinto che Stefano sfrutti la popolarità della storia con Federica per creare hype ed accrescere il numero di followers sui social. Ipotesi, prontamente, rispedita al mittente perché veramente interessato ad approfondire la conoscenza con una donna che l’ha davvero colpito in maniera profonda.

Ma conosciamo meglio Stefano Tediosi, attraverso la sua scheda ufficiale:

Chi è Stefano Tediosi del Grande Fratello? Età, lavoro, Instagram

Stefano Tediosi, 32enne milanese, di professione cameriere, sogna un giorno di riuscire ad aprire un’attività tutta sua. E’ nato a Milano il 29 giugno 1992 sotto il segno del Cancro.

Appassionato di viaggi, ha girato tutto il mondo ed ha eletto come posto del cuore Ibiza dove torna spesso.

Partecipa all’ultima edizione di Temptation Island 2024 dove conquista le attenzioni di Federica Petagna, fidanzata con Alfonso D’Apice. La loro vicinanza scatena la gelosia in Alfonso, ma alla fine i due fidanzati escono insieme dal programma.

Due giorni dopo la fine di TI, però, Federica lascia Alfonso e, a distanza di un mese, esce allo scoperto raccontando che sta frequentando Stefano. A riprova, la ragazza pubblica una loro foto sui social, che Stefano ricondivide dedicandole una canzone. Federica prontamente riposta la storia con due cuoricini, ufficializzando così la loro relazione.

Ha un profilo Instagram @stefano_tediosi.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy