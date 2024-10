Federica Petagna: chi è la nuova concorrente del Grande Fratello 2024

Federica Petagna è una nuova concorrente del ‘Grande Fratello 2024′. Il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia è avvenuto, stasera, lunedì 28 ottobre. E’ nota per la sua partecipazione all’ultima edizione di ‘Temptation Island’ in coppia con l’allora fidanzato Alfonso D’Apice.

Chi è Federica Petagna del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Federica (20 anni, estetista) ha conosciuto Alfonso a 12 anni (lui ne aveva 15 – 16). La loro relazione è durata 8 anni: “Io non do’ la colpa solo a lui. Sono stata anche io ad accettare, ad alimentarlo sempre più. Federica è sempre stata Federica con Alfonso. Ha sempre vissuto con Alfonso, di riflesso ad Alfonso. Non ha mai avuto una vita da sola. Quella relazione stava diventando tossica. Anche io ero gelosa ma non a quei livelli. Non gli vietavo di uscire con gli amici. Avevamo le password dei cellulari”

Al termine della trasmissione, però, la ragazza è tornata a vivere dai genitori (“Nella nostra casa, ci sono ritornata per prendere le mie cose, con mia mamma. E’ stato un momento molto toccante. Ad Alfonso vorrò un bene infinito. Sono stata sincera in quella che provavo“):

“Perché, in realtà, al falò stavo di nuovo facendo gli stessi errori, di non affrontare la cosa. Mi sono ascoltata, e mi sono presa una pausa”.

Ha, inoltre, intrapreso una frequentazione con il tentatore Stefano, con cui, all’interno del programma, ha instaurato un rapporto speciale:

“Non siamo amici, ci stiamo frequentando. Non sto frequentando nessun altro al di fuori di lui”

La ragazza, desiderosa di voltare pagina, dal punto di vista affettivo e umano, ha spiegato perché ha deciso di varcare la porta rossa del Grande Fratello:

“Porto la consapevolezza di me stessa, la voglia di vivermi questa esperienza a piena, di vivermi. E, poi, come va va”

La neo gieffina ha un profilo Instagram @fedepetagna_ che, ad oggi, conta, oltre 217 mila followers.