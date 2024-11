Alfonso D’Apice: chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello 2024

Nel corso dell’undicesima puntata del ‘Grande Fratello 2024‘ in onda, stasera, lunedì 4 novembre, è stato annunciato l’ingresso di un nuovo inquilino. Si legge: “Dopo l’ingresso di Federica, è pronto a varcare la Porta Rossa il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice. Come reagiranno la ragazza e gli altri concorrenti?”

Conosciamolo meglio:

Chi è Alfonso D’Apice del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Alfonso, 25 anni, è direttore di un locale che organizza eventi. E’ stato fidanzato con Federica 8 anni e hanno convissuto per quasi un anno in provincia di Napoli.

Il suo profilo Instagram @alfonsodapice.7, ad oggi, conta oltre 212 mila followers.

Al termine della scorsa puntata, Federica, new entry in casa, confidandosi con le due ex ragazze di ‘Non è la Rai’ ha fatto il punto della situazione sulla sua ex storia d’amore:

“Era finito l’amore. In più, il nostro problema era il fatto di non parlare. Ogni nostra discussione rimaneva sempre aperta. Andavamo avanti facendo finta di niente ma alla fine sono scoppiata. Le discussioni le evitavamo ma, alla fine, sempre a quello siamo arrivati. Se ci fossimo comportati in un altro modo, magari le cose sarebbero andate diversamente. Purtroppo sono andate così, non si possono dirigere i sentimenti”.

La neo gieffina, interessata ad approfondire la conoscenza con il tentatore Stefano, vorrebbe maggior sincerità da parte dell’ex compagno:

“Sai cosa vorrei? Cosa mi fa restare male? Io sono stata molto sincera raccontando la mia nuova relazione e il fatto che ci stiamo sentendo. Se che lui sta soffrendo ma anche che sta provando a rifarsi una vita. So che lo sta facendo. Vorrei un po’ più di sincerità da lui”.

Con l’ingresso di Alfonso e Federica, anche quest’anno, gli autori vogliono cavalcare l’onda di ‘Temptation Island’, in salsa soap, inaugurata, nella scorsa edizione da Perla e Mirko (con Greta nella parte del ‘terzo incomodo’).Filone che vince non cambia?