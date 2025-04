Stefano Massini: età, carriera, studi e vita privata del conduttore di Riserva Indiana

Tutto quello che c’è da sapere su Stefano Massini, il conduttore di Riserva Indiana: dall’età alla carriera fino agli studi.

Scrittore, drammaturgo e personaggio televisivo italiano, Stefano Massini nasce il 22 settembre del 1975 a Firenze. Nel capoluogo toscano, cresce e studia formandosi anche professionalmente. Studia presso il Liceo classico Dante di Firenze e, dopo aver conseguito la maturità classica ha deciso di continuare gli studi iscrivendosi alla facoltà di Lettere all’Università di Firenze concludendo il percorso con la laurea.

A 24 anni, si avvicina al mondo del teatro e, pur essendo giovanissimo, comincia a lavorare ai primi testi Memorie del boia e La fine di Shavuoth. L’attività di drammaturgo lo rapisce e, dal 2005 si dedica solo a questo dimostrando subito il suo valore aggiudicandosi un Premio Flaiano come Autore di Teatro e un Premio Tondelli per la sua opera originale L’odore assordante del bianco.

Nel 2020 debutta come conduttore conducendo insieme ad Andrea Delogu il programma Ricomincio da Raitre e inoltre. Nel 2024 ha partecipato anche alla terza serata del Festival di Sanremo insieme a Paolo Jannacci, con cui interpreta il brano inedito, L’uomo nel lampo, dedicato al tema delle morti bianche. Dal 27 maggio 2024 conduce su Rai 3 il programma Riserva indiana.

La vita privata di Stefano Massini

Della vita privata di Stefano Massini si conosce davvero poco. Tuttavia, si sa che la compagna è Luisa Cattaneo, attrice e interprete di numerosi spettacoli teatrali del drammaturgo. I due stanno insieme da tanti anni, ma sono molto riservati e del loro rapporto di coppia non si sanno dettagli.

Alla giornalista Katia Ippeso ha dichiarato: «C’è Luisa, che è l’attrice che ha interpretato molti dei miei testi ed è la mia compagna da 14 anni. E con noi Brownie, ma quello già lo conosce».

Massini è presente su Instagram con un profilo Instagram che è seguito da più di 83mila followers. Lo scrittore utilizza il proprio profilo social per pubblicizzare i propri lavori e ricordare ai fan gli appuntamenti per incontrarlo. Tra le tante foto presenti sul profilo social di Massini, non ci sono foto private.

Nessuna foto di famiglia anche se, andando indietro fino al 2019, spunta un tenero video in cui è insieme al suo cane. Si tratta dell’unico filmato in cui Massini mostra un affetto della sua vita.

Una scelta quella del conduttore e drammaturgo che ha scelto di far parlare di sé per il proprio lavoro separando nettamente la vita professionale da quella privata di cui parla davvero raramente nelle interviste in cui preferisce dare spazio ai propri lavori.