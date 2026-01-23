Stefano Massini approda sul Nove: “Io Vladimir”, l’altra faccia del leader russo in prima serata a marzo 2026

L’altra faccia di Vladimir Putin. Stefano Massini, attore teatrale e conduttore, si chiede come una personalità così controversa e influente sia arrivata a diventare un leader in grado di dividere il mondo a causa della scelleratezza umana capace persino di mettere in atto un nuovo conflitto che non determina soltanto vincitori e vinti sull’altare della storia. La guerra in Ucraina cambierà anche gli equilibri della geopolitica contemporanea.

In che modo si è arrivati a questo? Vladimir Putin, oltre il leader, dentro il personaggio. L’uomo prima ancora del Presidente della Federazione Russa. Massini reinterpreta un racconto in prima persona del leader sovietico: percorso che va dall’infanzia affamata a Leningrado all’età adulta che ha portato successivamente all’affermazione di riferimento russo non solo in quanto Presidente ma anche come grado di misura della tolleranza e dell’insofferenza collettiva. Controllo, forza e autodisciplina.

Stefano Massini racconta Vladimir Putin

Questi i principi su cui Putin costituisce la propria figura e parte del proprio carisma. Una vera e propria epopea che l’interprete teatrale rappresenta all’interno di “Io, Vladimir”: evento televisivo scritto e interpretato dallo stesso Massini, con la collaborazione di Ruvido Produzioni per Warner Bros. Discovery, diretto da Fabio Calvi. Il progetto arriva sul Nove in prima serata a marzo 2026. Una data che segna anche l’approdo dell’attore in WBD.

Non è dato sapere se questo sarà il primo di tanti contenuti simili a opera del performer, ma è chiaro che l’emittente – da sempre interessata agli spettacoli e alle rappresentazioni teatrali destinate al piccolo schermo – ha messo un ulteriore tassello all’interno di un mosaico sempre più ricco di professionisti, professioniste e addetti ai lavori del settore scenico. Nove non è solo la rete della sperimentazione televisiva a livello di formati; il canale rappresenta, a oggi, anche una “zona franca” dove mescolare teatralità e sacralità con un’efficacia particolare.

Tra palco e realtà

La poliedricità di Massini è garanzia di interesse e curiosità generale, fattori che hanno spinto Warner a credere ulteriormente in questo progetto che porta l’attore fuori dalla propria tradizionale comfort zone mettendolo di fronte a una personalità e un carattere (quello di Putin) totalmente distante da lui. Motivo in più per cercare di comprenderne la resa e analizzare una così forte personalità istituzionale sotto un’altra luce: quella del teatro, necessaria talvolta per accompagnare le tappe – anche quelle più oscure – della storia contemporanea.

Digitale e analogico s’incontrano in un inchino definitivo che apre alla prima serata della primavera 2026. Il conto alla rovescia è iniziato: Stefano Massini mostrerà Vladimir Putin da una prospettiva diversa, non per questo meno importante, in un atto unico che mette insieme verità storica, approfondimento e riflessione.