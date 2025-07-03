Stefano De Martino, quando torna in onda Affari Tuoi

Stefano De Martino sabato 28 giugno ha salutato il pubblico di Affari Tuoi, il game show si è infatti fermato per la pausa estiva. Non c’è stata una settimana aggiuntiva com’era stato ipotizzato, l’azienda di viale Mazzini alla fine ha deciso di interrompere il programma nei tempi che erano stati decisi. Ma quando tornerà in onda il programma di access prime time della rete ammiraglia?

La data è stata ufficializzata in occasione della presentazione dei palinsesti Rai alla stampa, evento tenutosi lo scorso 27 giugno nel centro Rai di Napoli. Era presente, oltre a tantissimi volti dell’emittente di Stato, anche Stefano De Martino che ha espresso tutta la sua grande soddisfazione per i risultati strepitosi che ha ottenuto Affari Tuoi quest’anno.

Affari Tuoi torna in onda a settembre, la data della prima puntata

Affari Tuoi tornerà in onda domenica 7 settembre, l’appuntamento sarà sempre lo stesso ma ci saranno alcuni cambiamenti. Ebbene nel corso della presentazione dei palinsesti è stato anticipato che ci saranno innovazioni sia per ciò che riguarda la scenografia ma anche per i contenuti.

Nonostante il game show abbia fatto – sotto la guida di Stefano De Martino – record di ascolti, la Rai vuole comunque inserire qualche cambiamento, probabilmente con l’intenzione di non annoiare il pubblico e far salire ancora lo share. Il primo anno di conduzione dello showman napoletano ha avuto risultati sorprendenti e, forse, anche inaspettati, l’esperimento – se mai fosse stato tale – è più che riuscito. Non è un caso, infatti, che l’ex marito di Belen Rodriguez sia diventato uno degli uomini di punta della Rai.

Le registrazioni di Affari Tuoi riprenderanno sicuramente qualche giorno prima del ritorno in onda. Al posto del game show, intanto, a partire da domenica 29 giugno, è tornato in onda Techetechetè, un appuntamento ormai fisso d’estate per il pubblico. E proprio la domenica ci sarà una sorta di spin off speciale, condotto da Bianca Guaccero, che presenterà le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. In ogni puntata si compirà una sorta di viaggio attraverso la musica, partendo da un argomento che accomuna le varie hit che ci sono state negli anni.

E proprio mentre Affari Tuoi è andato in vacanza, sono state rese note le cifre vinte in quest’edizione dei record, in 262 puntate – ha fatto sapere Ruben Trasatti su X – sono stati vinti 8.267.547 euro, per una media di 31.555 euro a sera. Il giornalista ha anche sottolineato come ogni programma abbia un budget a disposizione e che dunque in realtà si vincerebbe la cifra stabilita dalla produzione, il dottore riuscirebbe a portare i concorrenti, grazie anche a dinamiche psicologiche, come gli inviti a cambiare pacco, alla scelta prevista. Questo farebbe sì che le vittorie sarebbero pilotate, cosa che ha più volte “denunciato” Striscia la Notizia. Secondo Trasatti questa dinamica non avrebbe nulla di sbagliato, se non fosse che il programma farebbe credere che le vittorie siano dettate dalla sola fortuna.