Stefano De Martino, le sue case da sogno tra Milano e Napoli: dove vive il conduttore di Affari Tuoi

Stefano De Martino è certamente la rivelazione televisiva di quest’anno. Eppure, appena pochi mesi fa, in molti nutrivano dubbi sulla scelta della Rai di affidargli uno dei talk più famosi del piccolo schermo, Affari Tuoi. L’ex ballerino di Amici si è dimostrato invece all’altezza della situazione, dissipando ogni dubbio, e fornendo, di serata in serata, conduzioni di altissimo livello.

Numeri alla mano Stefano De Martino ha già vinto la sua sfida, merito della simpatia, del garbo e della professionalità che ha dimostrato di poter mettere in campo. E, di fatti, sono bastati pochi mesi su Rai Uno per fare dell’ex ballerino di Amici l’astro nascente della televisione nostrana. Oggi, però, vogliamo parlare della vita privata del conduttore partenopeo.

Stefano De Martino: le due case del conduttore di Affari Tuoi



Oggi Stefano De Martino si divide tra Milano e Napoli. Nel città meneghina il conduttore ha acquistato, diversi anni fa, un bellissimo appartamento sia per motivi di lavoro sia per stare vicino a suo figlio Santiago. Si tratta di un vero angolo di lusso nel cuore della città, un piccolo gioiello a cui hanno lavorato due cari amici del presentatore: Vincenzo Sabatino, interior designer, e Domenico Iovine, architetto. Abbiamo avuto modo di ammirare la casa grazie agli scatti pubblicati dallo stesso De Martino sui suoi account social. Il soggiorno, ambiente di punta della casa, è dominato dalle decorazioni barocche dell’alto soffitto e poi pareti bianchi con diversi quadri e un grande specchio.

L’ambiente, sobrio ed elegante, è arricchito da un grande divano viola, un tavolo in pietra con sedie in vimini e una poltrona in pelle. Il parquet risalta in una stanza ricca di oggetti di pregio, tra lampade da terra, un pianoforte, una chitarra e un grande tappeto bianco. La camera da letto è invece arricchita da un letto con testiera in velluto blu, che si trova al centro della camera, con due comodini basic e lampade da parte. Anche qui, parquet chiaro e pareti bianchi a dare un tocco minimal. La stanza è molto luminosa grazie all’ampio balcone.

Nella cucina dominano i colori chiari e c’è una piccola penisola, con una piccola cantinetta vicino alla porta, con un stile tra retrò e moderno, grazie a tanti piccoli elettrodomestici in stile vintage. Anche qui, la luce domina grazie al bancone. Ma questo bellissimo appartamento non è l’unica casa del conduttore. Qualche anno fa, infatti, Stefano De Martino ha comprato una bellissima villa a Napoli, quartiere Posillipo, uno dei più esclusivi della città. La dimora gode di uno degi panorami più belli al mondo, direttamente sul Golfo della città partenopea. Inoltre, gode di un piccolo accesso direttamente sulla spiaggia.

Stefano De Martino torna spesso a Napoli, anche per stare vicino alla sua famiglia, alla quale è legatissimo. Nel corso di una recente intervista, infatti, il conduttore ha rivelato: “La mia più grande soddisfazione è stata ricomprare quella che era la casa dei miei nonni a Torre Annunziata per ricambiare i sacrifici che i miei genitori hanno fatto per me, ma soprattutto per conservare la memoria fisica di quelle mura di tutti noi figli e nipoti”.