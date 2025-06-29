Stefano De Martino, la decisione su Stasera Tutto è Possibile: il dietrofront del conduttore

Dopo un addio che sembrava definitivo, Stefano De Martino sorprende tutti e annuncia il ritorno a “Stasera tutto è possibile”

Stefano De Martino continua ad avere i riflettori puntati su di sè, nonostante la stagione televisiva sia ormai conclusa. L’ex ballerino di Amici, ormai solido conduttore della Rai, può essere più che soddisfatto del suo percorso ad Affari Tuoi, un successo stratosferico che ha superato le aspettative.

Ma c’è un altro programma che lo riguarda e che non ha niente da invidiare al fratello maggiore del primo canale, Stasera Tutto è Possibile, andato in onda su Rai 2 e che ha conquistato il pubblico con leggerezza, comicità e una squadra affiatata.

Sembrava la fine di un ciclo, e invece a quanto pare c’è ancora molto da proporre. Stefano De Martino ha confermato ufficialmente il suo ritorno alla guida dello show, durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai a Napoli, dove il conduttore partenopeo ha sciolto ogni dubbio.

E’ il caso di fare un ultimo giro

Fino a poche settimane fa, la sua permanenza in Stasera tutto è possibile era quasi data per spacciata. I motivi non erano del tutto chiaro ma si supponeva per una chiusura naturale del programma che in passato ha visto anche la conduzione, neanche a dirlo, di Amadeus.

Durante l’ultima puntata della passata stagione De Martino infatti, si era lasciato andare a un saluto commosso, quasi definitivo. Un momento che aveva alimentato voci e speculazioni su un suo possibile addio, anche, si pensava, per dedicarsi ad altri progetti o semplicemente per chiudere un’esperienza durata sette edizioni. Il suo futuro appariva incerto, e la curiosità tra i fan cresceva.

Poi, a sorpresa, il cambio di rotta. Durante l’evento Rai, De Martino ha confermato non solo il ritorno di Stasera Tutto è Possibile, previsto per il 2026, ma anche la sua presenza in qualità di padrone di casa. Con il consueto sorriso e un pizzico di ironia, ha annunciato che ci sarà “ancora un giro tutti insieme”, lasciando intendere che la decisione è maturata dopo un’attenta riflessione.

Il conduttore ha raccontato apertamente i suoi dubbi, nati alla fine dell’ultima stagione. Dopo sette edizioni di successo, si era chiesto se ci fossero ancora margini per rinnovare il format, se valesse la pena continuare o se fosse giunto il momento di lasciare il timone a qualcun altro. “Credevo onestamente di avere esaurito tutte le energie rispetto a questo titolo, invece con l’affetto delle persone e l’amicizia veramente smodata che mi lega al cast, abbiamo pensato che forse è il caso di fare un ultimo giro, quindi ritorneremo tutti assieme”.

Alla fine a convincerlo a restare sono stati due fattori: l’entusiasmo del pubblico, sempre affezionato, e l’amicizia con i membri del cast. Quella “compagnia di giro”, come lui stesso l’ha definita, è diventata per lui una seconda famiglia. Il feeling costruito negli anni, dentro e fuori lo studio, è stato determinante nel farlo tornare sui suoi passi. Il ritorno di STEP nel 2026 non sarà soltanto un atto di continuità, ma un’occasione per sperimentare ancora, magari con qualche novità nella formula.