Stefano De Martino e la sorella di Giorgia Meloni, la verità fuori dopo un anno

A distanza di oltre un anno dall’inizio del chiacchierato gossip che la voleva al centro di una presunta amicizia con il conduttore Stefano De Martino, Arianna Meloni torna a chiarire la vicenda. All’inizio del 2024, quando le voci sulla sua presunta conoscenza e con De Martino iniziarono a circolare, entrambi avevano smentito ogni tipo di legame, dichiarando di non conoscersi nemmeno.

Eppure, nonostante le smentite, la curiosità dei media non si placò. Oggi, dunque, arriva un nuovo capitolo su una vicenda che, vista la notorietà e l’influenza dei personaggi coinvolti, comprensibilmente continua ad attirare molto l’attenzione.

Arianna Meloni-Stefano De Martino: la verità dopo un anno

Durante un’intervista recente, la sorella della premier Giorgia Meloni ha ironizzato sulla speculazione mediatica che ha avuto luogo all’indomani della diffusione delle voci, commentando con sarcasmo la vicenda che l’ha coinvolta in un gossip che è stato alimentato dalla stampa.

Arianna Meloni, con una punta di ironia, ha ora raccontato come, quando le voci si diffusero, non avesse nemmeno idea di chi fosse Stefano De Martino. “Non sapevo nemmeno chi fosse”, ha ammesso, facendo riferimento alla sua ignoranza riguardo alla figura pubblica di De Martino, che all’epoca stava per firmare il contratto con la Rai per la conduzione di Affari tuoi.

La Meloni ha poi scherzato sull’episodio, rivelando che solo successivamente, dopo aver appreso che De Martino fosse l’ex marito di Belen Rodriguez, aveva deciso di rimanere in silenzio: “Ho collegato che era l’ex di Belen e mi sono taciuta”, ha detto, lasciando intendere che non avesse alcun interesse nel partecipare al circo mediatico che si era scatenato.

A proposito delle dichiarazioni rilasciate da Stefano De Martino a novembre, quando aveva ammesso di non conoscere Arianna Meloni e di averla cercata su Google, la sorella della premier non ha perso occasione per aggiungere una battuta: “Ho letto che lui ha detto che ha dovuto cercarmi su Google, mi volevo buttare sotto una macchina”. Il tono scherzoso ha lasciato però trasparire una certa ironia su un gossip che, pur non avendo avuto fondamento, è rimasto vivo per parecchio tempo.

In effetti, il conduttore, rispondendo alle domande del Corriere della Sera, aveva confermato che non c’era mai stato alcun incontro tra lui e Arianna Meloni, e che la vicenda mediatica che li aveva visti protagonisti era del tutto priva di verità. Le sue parole erano state: “Quando è saltata fuori questa cosa, non sapevo nemmeno che faccia avesse, ho dovuto cercarla su Google”.