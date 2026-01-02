Stefano De Martino e la Lotteria Italia: un appuntamento da cui passa (anche) il suo futuro

Stefano De Martino inizia il conto alla rovescia. Se a fine anno tocca a Marco Liorni chiudere le danze televisive, il conduttore partenopeo le riapre idealmente con lo speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia. Un vero e proprio appuntamento fisso non da quest’anno, ma il 2026 per De Martino avrà un valore fondamentale. Almeno dal punto di vista professionale.

In primis perchè sarà l’annata, la terza, al timone del gioco dei pacchi. In secundis perché dovrà dimostrare di non temere la concorrenza di Gerry Scotti: La Ruota della Fortuna gli ha dato filo da torcere, in termini di ascolto, superandolo sempre o quasi nelle sfide televisive in sovrapposizione. Il divario, però, è sempre stato più sottile con il passare delle settimane.

Un futuro da scrivere

Vuol dire che De Martino – anche con la collaborazione di Herbert Ballerina – ha iniziato a prendere le misure e a trovare il modo di riconquistare l’appeal che sembrava aver lasciato in stand-by. La realtà è che avere un concorrente diretto come il conduttore di Pavia non è semplice per nessuno, figuriamoci per un performer che sta imparando a fare il presentatore sul campo.

Ormai, però, è impossibile definirlo una sorpresa: si muove come un veterano del piccolo schermo e, forse, dopo qualche anno di carriera in questa veste di “maestro di cerimonie”, comincia a esserlo. Proprio per questo il nuovo anno dovrà essere una riconferma anche in prima serata. La Rai lo ha voluto ancora un altro po’ al timone di Stasera Tutto È Possibile, visto il successo crescente dello scorso anno. La nuova stagione del programma vedrà la luce intorno a febbraio 2026, prima però c’è bisogno di capire come De Martino si muoverà con lo speciale dedicato alla Lotteria Italia.

Stasera Tutto È Possibile

Il motivo è semplice, ma fondamentale: se l’interesse dei telespettatori sarà in salita, allora De Martino avrà la possibilità anche di ulteriori progetti. Nel senso che, se gli ascolti in prima serata crescono, allora la produzione di Viale Mazzini sarà pronta ad affidargli nuove sfide professionali. In parte già lo ha fatto mettendo su RaiPlay il nuovo Varietà “Meglio Stasera!”. Il suo “quasi one man show” è una piacevole novità per gli utenti della piattaforma, a dimostrazione che sperimentare serve.

Quindi, se anche rivederlo in prima serata, non solo con STEP, dovesse fare effetto, allora la Rai davvero potrebbe ripensare a qualcosa di nuovo in prime time. Sempre con De Martino protagonista. L’uomo, ex volto Mediaset, ha già chiarito di essere stimolato da progetti in divenire. Non vuole correre il rischio di cavalcare sempre gli stessi sentieri televisivamente parlando, ha inoltre una squadra di autori che lo supporta. Lavorare su nuove idee, dunque, è possibile: se i risultati del 6 gennaio 2026 saranno positivi, investire ulteriormente su De Martino diventerebbe doveroso.

Il regalo inaspettato

Sanremo, per ammissione dello stesso conduttore, è ancora off-limits. C’è anche, però, dell’altro. Una dimensione che il presentatore vorrà scoprire con l’aiuto di un’azienda forte disposta ancora a credere in lui. Tutto dipenderà dalla calza della Befana. Il regalo più bello e inaspettato potrebbe portarlo al fortunato possessore del biglietto da 5 milioni di euro, ma anche a un conduttore che ha iniziato questo tipo di carriera quasi per caso e potrebbe ritrovarsi al centro delle nuove strategie di palinsesto della tv di Stato. La Rai è stata “mamma” per tanti giganti del presente e del passato. L’avvenire potrebbe essere nelle mani (e nelle scelte) di Stefano De Martino, pubblico permettendo.