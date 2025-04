Stefano De Martino e il suo sfogo in TV: “Le mie nozze con Belen?”. Le dichiarazioni del conduttore di Affari Tuoi

Stefano De Martino ricorda le nozze con Belen in tv: le dichiarazioni del conduttore non passano inosservate. Ecco cosa ha detto

Stefano De Martino si è conquistato il titolo di personaggio rivelazione della stagione tv in corso. Dopo l’addio di Amadeus alla Rai la dirigenza di rete ha puntato molto su di lui. Del resto negli ultimi anni ha fatto una gavetta impegnativa in tv: ha co- condotto diversi format tra cui Made in sud e ha portato al successo Stasera Tutto è possibile e Bar Stella, quest’ultimo, anche se andato in onda in seconda serata, ha riscosso una particolare attenzione da parte del pubblico.

Quando la Rai gli ha affidato Affari Tuoi il giovane conduttore ha temuto di non essere ancora pronto per un daytime. Ripetere gli ascolti di Amadeus non era facile eppure dopo poche settimane dal debutto l’ex ballerino si è dimostrato all’altezza del compito. Da Settembre a oggi Affari Tuoi ha battuto la concorrenza e si è rivelato tra i programmi di maggiore successo della rete di stato. Stefano è riuscito a personalizzare il format, ad interagire con il Dottore e con i pacchisti di turno e ha creato un’ambiente sereno e famigliare.

Oggi De Martino si è conquistato la fiducia degli addetti ai lavori, ma soprattutto del pubblico. Diretto, sincero e spontaneo Stefano è un libro aperto anche riguardo la sua vita privata. La sua storia con Belen Rodriguez è stata spesso al centro del gossip, ma lui ha preferito non alimentare i rumors. I due sono genitori di Santiago e oggi hanno trovato il giusto equilibrio di ex coppia. Hanno un rapporto sereno e d’amicizia. Eppure l’ex allievo di Amici nei giorni scorsi, proprio durante una diretta di Affari Tuoi, ha parlato delle sue nozze con la showgirl argentina.

Stefano De Martino: “Il mio matrimonio? Lo sto ancora pagando!”

Tra l’apertura di un pacco e l’altro Stefano è solito conoscere meglio i concorrenti di turno. Nei giorni scorsi ha sfidato il Dottore il pacchista altoatesino che ha raccontato di essere alle prese con la preparazione del suo matrimonio, un evento che lo sta impegnando molto e che richiede anche un esborso economico non indifferente: “Ci saranno 100-110 invitati” ha rivelato il concorrente. Immediata la risposta di Stefano che ha citato proprio le sue nozze avvenute nel 2023:

“Al mio matrimonio c’erano 110 camerieri… Era pieno così. Lo sto ancora pagando“, ha dichiarato il conduttore. Un momento ironico e divertente finalizzato a sdrammatizzare la tensione del momento. De Martino è scoppiato in una risata spontanea e lo studio non ha potuto evitare di applaudirlo. Una battuta leggera che denota come l’ex conduttore consideri l’esperienza matrimoniale solo un ricordo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: le nozze, gli addii, le riconciliazioni e la separazione

Il legame tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stato vero e sincero, mosso da un profondo amore. I due si sono conosciuti ad Amici, dove lui aveva conquistato il titolo di professionista, poi sono convolati a nozze il 20 settembre 2013, giorno del compleanno della showgirl. La cerimonia si è svolta nell’Abbazia di Santo Spirito, a Comignago, in provincia di Novara.

Un evento che conquistò diverse copertine. In seguito i due hanno avuto diversi alti e bassi: si sono lasciati e riconciliati più volte, ma nel 2023 hanno annunciato la separazione definitiva. Oggi hanno intrapreso strade diverse, ma come ex hanno un rapporto sereno. Stefano è legato anche a Luna Marì, la bambina che la showgirl ha avuto d’Antonino Spinalbese.