Stefano De Martino annuncia Affari Tuoi in prima serata: quando andrà in onda e chi saranno gli ospiti

De Martino ha reso noto che sarà presto al timone di uno speciale di Affari Tuoi, il quale andrà stavolta in onda – in uno dei prossimi giorni – in prima serata. Il game show di Rai 1 sta d’altronde catturando l’attenzione del grande pubblico italiano, soprattutto grazie alla bravura e alla spontaneità dello showman napoletano, che è arrivato in quello studio dopo aver già vissuto esperienze televisive di tutto rispetto. Il gioco televisivo ha inoltre in serbo per i suoi partecipanti ricchi montepremi, che vanno appunto nelle tasche dei concorrenti se riescono ad indovinare il pacco vincente.

L’annuncio della prima serata di Affari Tuoi è arrivato solo di recente, ed è stata anche svelata la data in cui avverrà la messa in onda dell’attesissimo appuntamento.

Quando andrà in onda la prima serata di Affari Tuoi

Il conduttore Stefano De Martino tornerà presto nello studio di Affari Tuoi con un appuntamento molto speciale. Lo showman condurrà infatti una puntata straordinaria del game show, che andrà appunto in onda in prima serata e che vedrà la partecipazione di molti personaggi del mondo dello spettacolo e della tv. Tra questi non potranno di certo mancare i suoi colleghi di Stasera tutto è possibile, che lo hanno affiancato in quella esperienza – ormai terminata – di Rai 2. La puntata di Affari Tuoi avrà inoltre come ospiti Serena Brancale, Stash e Sal Da Vinci. Lo speciale del programma andrà in onda il prossimo 2 maggio e sarà una sorta di addio di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile che, il prossimo anno, potrebbe non essere più condotto da lui.

Nello spot del programma si vede infatti il presentatore parlare al telefono con il Dottore e dire: “no, Stasera tutto è possibile è finito“. Affari Tuoi potrebbe invece andare in onda fino alla fine di giugno, e questa decisione del palinsesto Rai potrebbe essere stata dipesa dal fatto che è stata una stagione ricca di ascolti e successi. In più occasioni, la Rai ha infatti dimostrato di voler premiare il conduttore che, anno dopo anno, si è fatto sempre più spazio nel mondo dello spettacolo italiano.

Chi saranno i nuovi conduttori di Stasera tutto è possibile

Le voci dicono che De Martino possa non essere più al timone di Stasera tutto è possibile anche perché, durante l’ultima puntata dello show, il conduttore si è visibilmente commosso per il presunto addio al programma. Nel corso di un’intervista rilasciata per FanPage, Francesco Paolantoni ha anche rivelato che, senza Stefano, il gruppo storico della trasmissione non esisterà più. “Senza di lui non ci siamo neanche noi“, ha ammesso il comico. Sembrerebbe però che ci sia la possibilità che al suo posto possano arrivare i The Jackal in qualità di nuovi conduttori. “Le cose stanno andando velocemente, in modo imprevedibile, anche per lui. Ci sono meccanismi e dinamiche complicate, che si stanno accelerando. È tutto complicato”, ha fatto sapere Paolantoni.