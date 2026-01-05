Stefano Bettarini: età, dove vive, il divorzio dalla Ventura, i figli, la nuova fidanzata

Stefano Bettarini è nato a Forlì il 6 Febbraio del 1972 sotto il segno dell’Acquario. Ex calciatore, ha partecipato, nel corso del tempo, a svariati programmi televisivi, svolgendo anche il ruolo di inviato. Attualmente, a parte qualche ospitata in alcuni salotti televisivi, tra cui Verissimo, conduce una vita più riservata e tranquilla.

Lo stesso, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha confessato: “Il calcio e la televisione non mi mancano. Negli anni ho investito nel mattone e va bene così, oggi si può dire che non lavoro e mi godo la vita. Non ho buttato via i soldi: i miei genitori mi hanno insegnato a non sperperare nulla, ma i miei sfizi me li sono tolti lo stesso”.

Oggi Stefano vive a Viareggio, in una villa da Mille e Una Notte, arredata con un stile elegante e dotata di molti confort, tra cui una piscina. Qui convive da anni con la sua giovane compagna che conobbe quando lei era poco più che ventenne. La donna è la fashion designer e volto noto di Temptation Island, Veronica Laurini. Il padre, è stato un famoso pilota di Formula Uno.

Stefano Bettarini tra passato e presente

I due non hanno figli ma lei non ha taciuto, intervistata da Silvia Toffanin, sul fatto che sogni di diventare mamma. Nel frattempo vive con il compagno e i loro amati cani che hanno anche presentato in trasmissione. La coppia ha partecipato insieme alla versione vip del viaggio dei sentimenti, condotta proprio da Simona Ventura, ex moglie di Bettarini.

I due sono stati sposati per quasi dieci anni. Il divorzio ufficiale è avvenuto nel 2008 dopo la separazione del 2004. Inizialmente non sono mancate le frecciatine reciproche e, a un certo punto, nel corso di alcune interviste, Stefano ha raccontato di aver scoperto l’infedeltà di Simona tramite un investigatore privato.

Tuttavia entrambi non hanno mai nascosto il fatto di aver vissuto alcune relazioni extraconiugali durante il matrimonio. Ora come ora hanno un rapporto civile e sereno, principalmente per il bene dei figli, quali Niccolò e Giacomo, nati, rispettivamente nel 1998 e nel 2000. Il primo, dopo aver tentato calcare le orme dal punto di vista professionale del padre, ha deciso di intraprendere la carriera di personal trainer, nonché quella televisiva. Il secondogenito, invece, è un aspirante attore e opinionista televisivo. Di recente è stato presenza fissa a BellaMa.