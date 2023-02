Una bruttissima caduta ha visto come protagonista, e vittima, Vincenzo De Lucia nel corso dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile. L’imitatore è entrato in studio nei panni di Mara Venier con in mano una torta originariamente indirizzata a Stefano De Martino. Una missione fallita, col conduttore che è riuscito al contrario a lanciarla sul volto dell’attore. De Lucia a quel punto ha cercato di rifarsi con una seconda torta, ma durante l’inseguimento – anche per via dei tacchi alti – è scivolato malamente sui residui di panna che si erano in precedenza depositati a terra.

Palese la preoccupazione dei presenti, rappresentata alla perfezione dai volti allarmati di De Martino, Biagio Izzo e Marco Mazzocchi. De Lucia si è comunque rialzato, salutando tutti e correndo dietro le quinte.

Solo uno spavento, insomma. La scena, tuttavia, a molti ha riportato alla mente il celebre infortunio che interessò Massimo Boldi nel maggio del 2002. Durante la registrazione di Scherzi a parte, il comico cadde mentre stava eseguendo un balletto con Teo Teocoli sulle note di “Can’t get you out of my head” di Kylie Minogue. Le conseguenze allora furono ben peggiori, dal momento che Boldi riportò la rottura della spalla, in quel caso provocata dal pavimento bagnato.

Subito soccorso e ricoverato in una clinica milanese, ‘Cipollino’ fece in tempo a rientrare in studio fasciato per rassicurare il pubblico.

L’anno prima, il 4 maggio 2001, la disavventura era invece toccata ad Adriano Celentano. A tradire il Molleggiato – al timone dello show 125 milioni di caz..te – fu un altro duetto, stavolta con Dario Fo, concluso con l’immancabile saltino e il piede che poggiò male a terra. Risultato? Frattura scomposta quinto-metadorsale al piede destro, più una contusione alla mano sinistra. Il programma, a rischio per diversi giorni, alla fine non venne sospeso, con Celentano che tuttavia fu costretto a proseguire l’avventura ‘da seduto’.