Stasera su Raidue “Ci vediamo da Lucio”, un omaggio al genio Dalla

Questa sera, martedì 3 marzo 2026, in seconda serata su Rai 2, andrà in onda un programma speciale che rende omaggio a una delle figure più amate della musica italiana: Lucio Dalla.

Si tratta di “Ci vediamo da Lucio“, un appuntamento all’interno della quarta edizione di “CIAO – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività“. Il programma è condotto da Elenoire Casalegno, e si inserisce in un progetto che celebra la leggendaria figura di Dalla e la sua eredità culturale, ma anche la musica italiana in generale.

Nel segno di Lucio Dalla: due giorni di eventi

Un tributo all’artista, ma anche un’opportunità per scoprire nuovi talenti: il programma, infatti, si propone di raccontare la musica del presente e di dare spazio ai protagonisti emergenti.

È un percorso che si sviluppa in due atti: da una parte la narrazione televisiva e dall’altra, l’evento dal vivo che si terrà domani, il 4 marzo, al Teatro Arena del Sole di Bologna, in un omaggio che avrà come titolo “LIBERI”, una parola che rimanda direttamente alla libertà espressiva di Lucio Dalla.

A condurre l’evento dal vivo ci sarà una squadra di professionisti, tra cui Agnese Pini, direttrice di QN e de Il Resto del Carlino, e Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino, insieme a Monica Peruzzi.

La serata vedrà esibirsi tanti ospiti di spicco: Paola Iezzi, Malika Ayane, Walter Veltroni, Graziano Galatone e Roberta Gentile. La serata si aprirà con il Piccolo Coro dell’Antoniano, che intonerà “Attenti al lupo”, uno dei pezzi più iconici di Lucio Dalla.

Un momento speciale sarà anche dedicato alla relazione indissolubile tra Lucio Dalla e Bologna, città che lo ha ispirato e che ha amato profondamente.

Ma non è tutto. A sorpresa, sul palco, ci saranno anche i vincitori del “CIAO Contest – La musica di domani”, i nuovi talenti della scena musicale. Fra i riconoscimenti assegnati, ci sarà il “Ballerino Dalla” per diverse categorie, tra cui quella “Artista” vinta da Lucio Corsi, “Canzone” vinta da Eddie Brock e “Producer/Talent scout” vinta da Tropico. I premi non finiscono qui, perché Pierdavide Carone riceverà il riconoscimento alla “Libera Creatività”, mentre Rocco Hunt riceverà il Premio Fondazione Lucio Dalla.

Ma la celebrazione di Lucio Dalla non si ferma ai premi. La serata avrà un significato profondo: è un tributo a un artista che non ha mai smesso di ispirare, che ha sempre avuto il coraggio di spingersi oltre i confini. E oggi, con “CIAO – Rassegna Lucio Dalla”, si vuole continuare a raccontare la sua musica, portandola al presente e trasmettendo l’importanza della libertà espressiva ai giovani artisti.