Nuovi cambiamenti in vista per Stasera Italia Weekend. La conduzione di Augusto Minzolini sarebbe infatti in bilico. L’ex direttore del Tg1 era stato scelto in estate per guidare i due appuntamenti del fine settimana, ma gli esiti non avrebbero soddisfatto i vertici di Mediaset, che già il 16 settembre avevano provveduto ad affiancargli Safiria Leccese.

Più che gli ascolti – comunque non soddisfacenti – a non convincere sarebbe proprio l’approccio di Minzolini, ottimo a livello televisivo nel ruolo di ospite ed opinionista, ma poco incisivo e prestante se l’incarico è quello di guidare una trasmissione di un’ora, con decine di interventi da moderare e gestire.

La situazione, per quel che riguarda il giornalista, attualmente è in stand-by. Nel caso della Leccese, invece, i saluti giungeranno a breve, con il suo coinvolgimento visto più come supporto d’emergenza che come figura su cui puntare per il futuro.

Fino alla passata stagione, il weekend era territorio di Controcorrente, talk guidato da Veronica Gentili. Impossibile pertanto un ritorno di quest’ultima, dato che dal 3 ottobre sarà al timone de Le Iene, su Italia 1.

Tra i nomi spendibili, al contrario, spunterebbero quelli di Simona Branchetti, Alessandra Viero e Sabrina Scampini, con le ultime due che in estate hanno condotto Controcorrente nei giorni di ferie della stessa Gentili.

Sono state finora sei le puntate di Stasera Italia Weekend andate in onda. L’esordio di sabato 9 settembre aveva totalizzato il 4 e 3,6% di share, con il dato salito domenica 10 al 4,5 e 4,6%. La settimana successiva lo share era stato del 4,8 e 4,4% il sabato e del 5 e 5,6% la domenica. Il brusco calo si è invece registrato sabato 23 e domenica 24, con i due episodi fermi rispettivamente al 3,3-3,4% e al 3,8-3,3%.