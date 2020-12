Unico ed imprevedibile come sempre. Vittorio Sgarbi non si è smentito nemmeno a fine anno e ha salutato il 2020 portando in scena la maschera contro il coronavirus. Il critico d’arte si è presentato a Stasera Italia News sotto mentite spoglie, incuriosendo fin dai primi minuti di trasmissione Veronica Gentili, che gli ha chiesto conto del suo travestimento.

“È la maschera protettiva contro il covid”, ha spiegato un ironico Sgarbi. “Ha questo naso di più di un metro che distanzia, è fatto apposta. E’ arrivata l’ora della maschera anti-covid. Ma se ti avvicini tu sarà bene toglierla”.

Sgarbi ha in seguito spiegato sui social l’origine della maschera in stile Pinocchio, molto simile a quella di Pulcinella: “L’artista Maurizio Orrico ne ha inventata un’altra delle sue, è la soluzione per garantire il distanziamento fisico”.

Per il resto, Sgarbi è rimasto uguale a se stesso, ribadendo gli attacchi ai soliti destinatari: governo, premier Conte e Cinque Stelle. Inevitabile da parte della Gentili anche un riferimento alla protesta del giugno scorso, quando il parlamentare venne espulso dalla Camera e portato via di peso dai commessi: “Sono stato sospeso – ha ricordato – Fico non è un Presidente della Camera, è un personaggio comico messo lì da Grillo. Sono stato colpito per aver difeso delle libertà. Fico vada a casa”.

Riguardo al vaccino, Sgarbi si è detto favorevole: “Sono stato insultato da quelli che pensavano che avessi qualche simpatia per i no vax. Ogni volta che sono partito per andare in Malesia, in India o in Birmania ho fatto il vaccino. Ho fatto anche il vaccino anti-influenzale, non sono no vax“.