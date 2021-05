Conferme e novità nell’informazione estiva di Rete 4 e La7

Sarà un’estate della speranza questa che ci apprestiamo a vivere. La speranza che si possa, seppur faticosamente, tornare ad un minimo di normalità dopo una guerra, si chiamiamola come deve essere chiamata: guerra, fatta di vittime e di feriti, nell’anima e nel corpo che ci ha stritolati in questo ultimo anno e mezzo di Covid. L’estate che sarà raccontata puntualmente da due appuntamenti che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare negli ultimi anni. Il primo, quello sul tasto numero 4 del telecomando con la versione estiva dell’access informativo di Video news dal titolo Stasera Italia estate.

Il volto dell’estate informativa di Rete 4 ha il volto autorevole e rassicurante di Veronica Gentile. Anche quest’anno infatti Stasera Italia estate torna puntuale, sette sere su sette, alle ore 20:30 su Rete 4 con la conduzione di Veronica Gentili che dopo aver fatto l’ottima padrona di casa della versione del fine settimana del programma condotto nei giorni feriali da Barbara Palombelli, ne eredita il totale controllo per tutte le sere della settimana per tutta l’estate, come già è accaduto in passato con ottimi riscontri di audience. Precisamente TvBlog è in grado di anticipare che Stasera Italia estate andrà in onda a partire dal 19 giugno e fino alla metà del mese di settembre.

Le novità di Rete 4 per l’estate non finiscono qui sarebbe infatti anche allo studio una versione estiva del talk del mercoledì sera Zona bianca condotto attualmente da Giuseppe Brindisi. Alla conduzione di questo appuntamento estivo del mercoledì sera di Rete 4 ci sarebbe in pole position il giornalista Francesco Vecchi, che attualmente vediamo alla conduzione di Mattino 5 con la bella e brava Federica Panicucci. Vecchi poi da settembre dovrebbe tornare ad affiancare la Panicucci sempre a Mattino 5.

Per quel che riguarda l’altro talk informativo dell’estate, ovvero In onda, quest’anno ci sarà una novità, al fianco di David Parenzo, al suo fianco non ci sarà più Luca Telese ma la giornalista di Repubblica Concita De Gregorio. Anche quest’anno ci saranno puntate lunghe nel corso della settimana che sforeranno il consueto spazio dell’access time. Secondo quanto risulta a TvBlog la prima puntata di questa nuova versione di In onda è prevista da lunedì 28 giugno e fino alla metà del mese di settembre.

Conferme e novità dunque per l’estate informativa dei due programmi di attualità giornalistica dell’access prime time di Rete 4 e La7.