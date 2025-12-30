Torna in Tv stasera Mamma ho perso l’aereo. Come è oggi e che fine ha fatto l’attore protagonista.Torna stasera, dopo aver spento sulla torta le sue prime 35 candeline, in Tv Mamma ho perso l’aereo. Sarà trasmesso in prime time su Italia 1. Le disavventure della peste di Kevin McCallister, con i suoi scherzi ai

Stasera in Tv Mamma ho perso l’aereo, ma che fine ha fatto Macaulay Culkin?

Torna in Tv stasera Mamma ho perso l’aereo. Come è oggi e che fine ha fatto l’attore protagonista.

Torna stasera, dopo aver spento sulla torta le sue prime 35 candeline, in Tv Mamma ho perso l’aereo. Sarà trasmesso in prime time su Italia 1. Le disavventure della peste di Kevin McCallister, con i suoi scherzi ai ladri che tenteranno il colpaccio credendo che in casa non ci sia nessuno, sono sempre molto attese dal grande pubblico di ogni età.

Sui Social la notizia della messa in onda ha suscitato molto clamore, sebbene la pellicola, sia disponibile in varie piattaforme streaming. Grande è la curiosità, tuttavia, di sapere che fine abbia fatto il suo attore protagonista che proprio grazie a questo progetto è diventato immediatamente una star del Grande Schermo in tutto il mondo.

L’attore in questione è Macaulay Culkin e lo abbiamo rivisto anche nei veri sequel che si sono succeduto nel corso del tempo tra cui citiamo Mamma ho riperso l’aereo- Mi sono smarrito a New York, che ha sbancato anch’esso ai botteghini. L’artista, nato il 26 Agosto 1980 sotto il segno della Vergine, ha avuto da adolescente e anche da giovane adulto momenti molto difficili.

Un padre violento e padrone che pretendeva, come lo stesso divo ha rivelato, di guadagnare ampi profitti grazie alla brillante carriera cinematografica del figlio, ancora tanto piccolo. Ciò lo avrebbe segnato a tal punto da renderlo molto debole dal punto di vista psicologico, non riuscendo più a gestire la sua vita da ragazzino.

Macaulay Culkin, cosa fa e come è diventato oggi

Macaulay Culkin ha, infatti, avuto problemi con la droga. In particolare nel 2004 è stato arrestato per possesso di marijuana, alprazolam (Xanax) e clonazepam. Tutto ciò è diventato un ricordo lontano, dopo che ha deciso di seguire un percorso di recupero e di concentrarsi maggiormente sulla sua vita privata e sulla carriera, mettendo in atto molti cambiamenti.

Oggi, cerca di essere un padre modello per i suoi due figli, quali Dakota e Carson, venuti al mondo, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022. La madre è la sua compagna Brenda Song. In passato l’attore è stato sposato, esattamente dal 1998 al 2022, con la collega Rachel Miner. Dal punto di vista lavorativo, Culkin ha deciso di allontanarsi dal Cinema tradizionale, lavorando attivamente ad altri progetti, originali e innovativi come Bunny Ears. Si tratta di una piattaforma ironica di cultura pop che lui stesso promuove e gestisce.