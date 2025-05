Stasera in tv, quali saranno gli ospiti di Chiambretti e di Del Debbio. I nomi.

Stasera in tv, anticipazioni Dritto e Rovescio e Donne sull’orlo di una crisi di nervi: gli ospiti di Chiambretti e Del Debbio

Nuovo appuntamento stasera a partire dalle 21 e 20 su Rai 3 con Donne sull’orlo di una crisi di nervi, condotto da Piero Chiambretti.

Special guest della serata l’attrice Ilenia Pastorelli , sempre più lanciata sul Grande Schermo, e la star di Un posto al sole Patrizio Rispo, che ha iniziato a far parte della soap partenopea dalla primissima puntata. Troveremo anche l’esperto di Comunicazione Patrick Facciolo, il direttore di Famiglia Cristiana Stefano Stimamiglio e la cronista, sempre in prima linea contro la Mafia, Federica Angeli.

Ritroveremo le editorialiste fisse quali Anna Lou Castoldi, Alba Parietti e Rosita Celentano, così come Asia Argento con la sua rubrica Doppia Identità e Francesca Pascale con il racconto della sua vita tramite le pagine del suo libro I miei primi quarant’anni.

Clizia Fornasier ci farà riflettere ancora una volta con La Bellezza ti fa mostro mentre Ippolita Baldini interpreterà nuovamente Robi, la figlia della Marchesa, un personaggio ormai diventato un autentico cult. Immancabili poi, sedute in prima fila, la scrittrice Giada Biaggi e la Casalinga di Alpignano. Due visioni della vita molto differenti, volte a far riflettere e divertire nel contempo sia il pubblico presente in studio che a casa.

Presenti anche il giornalista Giorgio Dell’Arti, il sociologo non autorizzato Alessandro Ciacci e il direttore editoriale de Il Giornale Vittorio Feltri.

Previsti pure i collegamenti con i corrispondenti Rai Gennaro Sangiuliano da Parigi, Nicoletta Manzione da Londra e , infine, Laura Pepe da Washington, per una veloce visione di che cosa sta attualmente accadendo nel mondo.

Donne sulla crisi di nervi è possibile seguirlo anche in diretta su RaiPlay oltre che in replica sempre sulla stessa piattaforma.

Da Del Debbio, spazio alla Guerra in Ucraina e al Caso Garlasco

A Dritto e Rovescio, in onda stasera dalle 21 e 30 su Rete 4, Del Debbio intervisterà la Segretaria Del Partito Democratico Elly Schlein. per una chiacchierata lunga e dettagliata. Tra i tanti argomenti trattati la guerra in Ucraina e la posizione presa da Donald Trump, le varie sfide economiche che sta vivendo il nostro Paese e la questione sicurezza che sta tenendo banco ovunque.

Fra gli altri ospiti: Giovanni Donzelli, deputato alla Camera per Fratelli d’Italia, Paola De Micheli, deputata del Partito Democratico, Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, Simonetta Matone, magistrato e deputata per la Lega, Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo!, e Ilaria Cavo, giornalista e politica.

Grande spazio, con relativo approfondimento e collegamenti vari anche sul posto, sulle ultimissime novità del Caso Garlasco che sta tenendo con il fiato sospeso l’Italia intera dopo le ultime più recenti scoperte.

Dritto e Rovescio è anche disponibile in diretta su Mediaset Infinity on demand.