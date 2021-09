Star in the star, il nuovo talent show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, sta per diventare un caso politico, prima ancora di andare in onda. Tutto parte dalla somiglianza che il format mostra con due titoli già in onda da alcune edizioni su Rai 1, Tale e quale show e Il cantante mascherato. A rincarare la dose ci ha pensato il primo promo trasmesso per anticipare la messa in onda del talent show: nella clip, infatti, viene recitato quello che è considerato il claim internazionale de Il cantante mascherato, ovvero “chi si nasconde sotto la maschera?”.

Dopo un articolo del nostro Hit, la discussione circa la somiglianza fra Star in the star e i due format in onda su Rai 1 ha ripreso piede sui social, vedendo opporsi chi sostiene che la trasmissione di Canale 5 rischi l’accusa di plagio e chi invece rivendica i caratteri di originalità di quest’ultima. Tale discussione è probabilmente capitata anche sotto gli occhi del deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, che ieri su Facebook, tramite un post, ha annunciato di aver presentato un’interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai circa la presente questione.

Il parlamentare ha posto alcuni interrogativi soprattutto riferendosi al ruolo della casa di produzione Banijay Italia, detentrice dei diritti del talent show di Canale 5. Banijay, infatti, collabora anche con la Rai in produzioni come L’eredità e Il collegio; Anzaldi quindi si domanda:

Possibile che gli accordi con Banijay non prevedano nessuna esclusiva?

Il deputato cerca poi di comprendere quali iniziativi la Rai abbia eventualmente preso per tutelare i propri prodotti, nel caso in cui sia al corrente di quanto si sta verificando. Quali saranno quindi ora gli sviluppi della vicenda? Arriverà a breve una risposta a questa interrogazione?

Intanto nel nuovo promo di Star in the star il claim “chi si nasconde sotto la maschera?” non è più presente, mentre viene ufficializzata la data di partenza prevista per giovedì 16 settembre.