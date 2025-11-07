Squid game – la sfida 2 su Netflix: i concorrenti, i montepremi, le puntate

Squid Game – la sfida 2 ha debuttato su Netflix: disponibili sulla piattaforma i primi 4 episodi. Il particolare reality è alla sua seconda stagione, e non è stato accolto dalla critica in modo eccessivamente positivo. Format che si ispira all’omonima serie coreana, nel primo capitolo ha rivelato alcuni limiti e ha mostrato non tanto l’empatia e le relazione umane tra i concorrenti, quanto un interesse radicato soprattutto nei confronti del montepremi finale. E se qualcuno si è chiesto se c’era bisogno di una seconda stagione di Squid Game 2, altri si sono affrettati a vedere i primi 4 episodi, che non sono privi di colpi di scena.

I concorrenti che partecipano al particolare reality sono 456, giocatori pronti a tutto pur di arrivare a conquistare la finale e il ricco montepremi. Per ottenere la vittoria occorre superare tutte le prove e non farsi eliminare: si può uscire dal reality a causa di una penalità, o per volontà degli altri concorrenti, o semplicemente quando si perde il gioco. Non ci sono alleanze o strategie anche perché i giocatori sono spiati h24: unico obiettivo è superare la prova e non importa se a spese di altri. Rinchiusi in dormitorio con giganteschi letti a castello, pareti dalle nuance pastello, senza finestre e orologi i concorrenti sono determinati a vincere, anche se per motivi diversi.

Il montepremi in palio è di oltre 3 milioni e 490 mila dollari: una cifra rilevante che porta i giocatori a non rispettare nessuna regola o comportamento di lealtà. Insomma vale tutto, sempre nel rispetto del regolamento imposto dal gioco. Oltre alle puntate già disponibili di Squid Game – la sfida 2 , ne sono previste altre 3 che andranno in onda dall’11 novembre e poi il finale di stagione che sarà visibile il 18 novembre.

Squid Game – la sfida 2: prime sfide e eliminazioni

Nella prima puntata i concorrenti sono stati quasi dimezzati: sono passati da 456 sono rimasti 227 solo perché hanno sbagliato il conteggio dei minuti a causa della mancanza di orologio. Si sono distinti i gemelli Raoul e Jacob, che dopo aver parlato del loro vissuto personale, hanno dovuto eliminare tre giocatori per salvarsi. Nel gioco “afferra la palla” Viper è riuscito a contraddistinguersi e a far divertire il pubblico.

L’evento del “raduno” ha coinvolto tutti i giocatori che si sono dovuti impegnare nei tempi e modi indicati a fare gruppo e a trovare una stanza dove radunarsi, pena l’eliminazione dal gioco. Le varie prove sono tutte impegnative e tra i giocatori si crea una certa ansia, che va al di la del rapporto umano, praticamente inesistente nel contesto.

Squid Game – la sfida 2, un reality legato solo al montepremi?

Secondo alcuni esperti tv non c’era proprio bisogni di un secondo capitolo di Squid Game – la sfida 2, inoltre rispetto allo scorso anno questa nuova edizione è ancora più fredda e distaccata e legata semplicemente al montepremi finale. Non si creano rapporti umani e non ci si appassiona alle storie raccontate.

C’è tuttavia chi ama questo genere di reality, che riesce ad affezionarsi ad un giocatore rispetto ad un altro e a fare il tifo per lui. Non tutti i giochi sono piacevoli e divertenti, alcuni infatti provocano una certa tensione allo spettatore che tuttavia, com’è successo per la serie, non può che appassionarsi e seguire il format fino al gran finale.