“Chiesta squalifica immediata”. Terremoto all’Isola dei Famosi

Un altro colpo di scena a L’Isola dei Famosi. Da poco è arrivata l’indiscrezione su una richiesta di squalifica avvenuta prima della puntata di questa sera 4 giugno 2025. Sarebbe infatti stata chiesta l’eliminazione immediata di Jasmin Salvati dallo show ambientato sull’Isola delle Honduras. La giovane donna è stata protagonista, qualche giorno fa, di una lite con Chiara Balistreri. Il rumours è stato lanciato da Gabriele Parpiglia.

La lite tra Jasmin e Chiara

Le due naufraghe hanno avuto un’accesa discussione sull’uso di una stuoia. Jasmin ha infatti accusato Chiara di aver utilizzato l’oggetto senza chiedere il consenso, ed è così che sono iniziate diverse accuse reciproche. La prima ha detto alla seconda che avrebbe partecipato al programma solo per ottenere visibilità, e lei ha avuto una reazione sorpresa. “Tutti hanno la loro storia, ma non tutti si espongono per visibilità. Se raccontassi io la mia storia per visibilità, hai voglia a te”, ha sbottato Jasmin.

Queste parole hanno in realtà colpito molto Chiara, che alle spalle ha una storia di violenza domestica e che ha più volte dimostrato la possibilità di poter ricostruire la propria vita anche quando si devono affrontare delle esperienze traumatiche.

La richiesta di squalifica

Le indiscrezioni dicono ora che sarebbe stato richiesta la squalifica di Jasmin per via del comportamento tenuto e per le parole dette. L’obiettivo sarebbe quello di mantenere un ambiente rispettoso e consapevole all’interno di una trasmissione di grande impatto mediatico come L’Isola dei Famosi.