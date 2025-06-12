Spoiler La Promessa, Manuel ritorna e porta scompiglio

Cosa succederà ai protagonisti de La Promessa? Le anticipazioni delle prossime puntate della soap spagnola in onda su Rete 4 rivelano che Manuel potrà finalmente lasciare la prigione. Il giovane erede è stato accusato di essere il responsabile della morte di Gregorio Castillo. Accusa pesantissima, di omicidio, per il personaggio interpretato da Arturo García Sancho.

Manel rischia grosso e anche la sua relazione complicata con Jana, che già deve fare i conti con la famiglia che si è messa di traverso, rischia di essere definitivamente compromessa da questa angosciante vicenda giudiziaria. Nei prossimi episodi de La Promessa il pubblico assisterà a una svolta per il terzogenito del marchese di Luján. Il giovane tornerà alla tenuta ma il suo ritorno sarà accompagnato da una notizia sconvolgente.

La Promessa, anticipazioni: è caos dopo il ritorno di Manuel

La famiglia di Manuel si mobilita per farlo uscire dal carcere. Pia e Romulo vanno a visitarlo in prigione. Tutto ad un tratto il conte de Ayala perde però le staffe per l’improvviso abbandono del cuoco e incolpa Manuel temendo che il suo arresto possa rovinare le imminenti nozze. Jana rifiuta i soldi offerti dal marchese, ma scopre una borsa piena di denaro che restituisce irritata alla marchesa.

Cruz si scaglia contro Alonso per aver tentato senza successo di mettere a tacere Jana. La gravidanza intanto turba Catalina che decide di non dire niente del bambino al padre. Si confida però con Pelayo. Manuel nel frattempo rimane in gattabuia e nega qualsiasi accusa. Si difende dicendo di aver voluto soltanto proteggere Pia e sposarsi in gran segreto. Pia fa ritorno alla tenuta, dove viene accolta dalla servitù.

Petra tuttavia è indispettita per essere rimasta fuori dai piani di Romulo e sospetta che abbia un legame con Gregorio. La donna discute della morte della madre di Santos con Ricardo mentre Catalina rivela a Simona di essere incinta. Le due finiscono per scontrarsi e anche Romulo deve intervenire. Curro si lascia andare con Jana sui sospetti di Julia. Nel frattempo Catalina tenta un riavvicinamento con Pelayo.

Cruz invece prende la decisione di non licenziare Jana, almeno fino a quando Manuel rimarrà in prigione. Dal canto suo il giovane trova conforto nella lettura delle lettere innamorate della donna che gli ha rapito il cuore. Confronto tra Romulo e Ricardo, che rifiuta di chiarirsi con Pia. In casa e tra i domestici circolano sospetti sul ritorno di Romulo per aiutare Manuel.

Da una conversazione Santos scopre che il padre gli ha sempre mentito: stufo di essere ingannato, decide di cercare la verità anche contro il genitore. Petra riceve Pia, ma Cruz la incarica di allontanarla nel caso in cui dovesse tornare. Manuel torna infine alla tenuta. Il suo ritorno riempie di gioia tutti. Ma si scopre ben presto, con stupore, che a scagionarlo è stata la confessione resa da Romulo alla Guardia Civile: è lui l’assassino di Gregorio.