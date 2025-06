Gli ospiti della puntata di questa sera, giovedì 27 febbraio 2025, di Splendida Cornice, il programma in onda su Rai 3 dalle 21:20. Alla guida del programma, che unisce cultura e intrattenimento, c’è Geppi Cucciari, affiancata da un corpo di ballo, una band e alcune presenze fisse che rispondono alle curiosità del pubblico sulle proprie materie di competenza.

Splendida Cornice, ospiti 27 febbraio 2025

I cast di due serie tv e un film

Ospiti di questa settimana la regista de L’Arte della Gioia, Valeria Golino, con due tra i protagonisti della serie, Valeria Bruni Tedeschi e Guido Caprino. E poi Angela Finocchiaro e Maurizio Nichetti, al cinema con “Amiche mai”, mentre Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, insieme tutte le domeniche su Rai 1 con Imma Tataranni, saranno protagonisti della rubrica “Rai Finzioni”.

Musica con Syria e Cinquetti e il flamenco

Interverranno la cantante Syria e Gigliola Cinquetti, e troverà spazio, nel corso della serata, anche Beppe Severgnini, nelle librerie con “Socrate, Agata e il futuro”, la segretaria dei Beatles Freda Kelly, e il disegnatore Bruno Bozzetto. E ancora, non mancherà il momento performance con l’esibizione del re del Flamenco, Sergio Bernal.

Splendida Cornice, ospiti fissi

Non mancano in questa puntata i “competenti”, con cui interagisce il pubblico. Tra questi, la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli; l’avvocata civilista Ester Viola e Alberto Penna, autore del libro “Maschi che piangono poco”, interagiranno con il pubblico in studio, selezionato con cura per rappresentare la pluralità e la diversità del nostro Paese. I loro interventi avranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi. Ci saranno, poi, le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini (su indicazione del pubblico dei social) e i reportage sull’arte curati da Alessandro Arcodia.

Cos’è Splendida Cornice?

In Splendida Cornice ogni settimana sono invitati in studio personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, per presentare film e libri, ma anche per discutere dei fatti di attualità dei giorni precedenti. Il tutto, con una sana dose di ironia, tra “centoni” e parodie di fiction e programmi tv che coinvolgono gli ospiti stessi.

Splendida Cornice è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con Itv Movie, società del gruppo Banijay. Un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, scritto con Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone e la collaborazione di Sara Deiana, Gregorio Paolini, Francesca Papasergi e Federico Vozzi. La regia è di Alessandro Renna.

Splendida Cornice, quando va in onda?

La quinta edizione del programma va in onda da giovedì 9 gennaio 2025, su Raitre.

Splendida Cornice, sigla

Dopo aver rifatto la sigla di Fantastico 3 sulle notte di “Ballo ballo” e quella di Ma che sera con “Tanti auguri”, anche questa edizione ha una sigla nuova, questa volta ispira a “Rumore”, sempre di Raffaella Carrà, con il titolo della canzone che diventa “Pudore”.

La band di Splendida Cornice

Il programma ha anche una band musicale, che accompagna i vari momenti previsti in scaletta e gli ospiti musicali. A guidarla, Nicola “Ballo” Balestri e composta da Tommy Ruggero, Davide Angelica e Daniele D’Alessandro.

Splendida Cornice su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Splendida cornice in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.