“La gag si è trasformata in un’occasione di lavoro” scherza Geppi Cucciari, che ospita Carlo Conti nella sua prima puntata post-Sanremo

Splendida Cornice, Carlo Conti ‘opziona’ Emanuela Fanelli per Sanremo 2026…

Geppi Cucciari è tornata su Rai 3 con una puntata di Splendida Cornice tutta, o quasi, dedicata a Sanremo 2025 e già annoverabile tra le migliori delle varie stagioni.

Tra Frankie hi-nrg mc che presenta “Vorrei cantar come Simone Cristicchi” (“Vorrei vestir come Simone Cristicchi, avere il pathos di Simone Cristicchi, un giorno riempirò gli stadi estraendo dagli armadi i completi di Simone Cristicchi…“), il nuovo ‘inno d’Italia’ con cui è iniziata la puntata al cospetto del classico parterre di ‘Competenti’ che fa invidia alla Crusca, la puntata di Splendida Cornice ha raccontato il Festival con quello sguardo ‘trasversale’ che gli appartiene e diverte.

Il nostro rapper di fiducia @frankiehinrgmc ci ha fatto un regalone ❤️ Vi vediamo cantarla sul divano! #SplendidaCornice pic.twitter.com/skAGx053WY — Splendida Cornice (@SplendiCornice) February 20, 2025

L’intervista di Geppi Cucciari a Carlo Conti

Proprio a inizio puntata, nella sua Anteprima anzi, Geppi ha intervistato Carlo Conti (qui la puntata su RaiPlay), in collegamento dalla sua casa fiorentina (giocando anche con la registrazione della puntata, fatta il mercoledì). ll Direttore Artistico non si è risparmiato nella settimana post-sanremese, intervenendo a Le Iene, poi a Cinque Minuti (dove ha confermato la conduzione anche nel 2026, non solo la direzione artistica) e adesso anche a Splendida Cornice.

“Non ci sono stati momenti duri in questo Festival, a parte il momento in cui è stata svelata la classifica e c’è stata qualche sorpresa…”

dice Conti (“Campione di share (e non è un ballo)” si legge nella didascalia) , che svela i messaggi che si sono scambiati con Amadeus in questi giorni.

Carlo Conti ‘opziona’ Emanuela Fanelli

C’è stato poi il momento ‘domande’. Appare Emanuela Fanelli, che all’Ariston quest’anno ci è andata col cast di FolleMente per presentare il film di Paolo Genovese, con una domanda per il direttore artistico, dopo quelle poste dai ‘Competenti’.

“Una domanda che si è posta tutta l’Italia: perché hai chiamato Geppi e non me?”

chiede la Fanelli, Del resto, al di là della gag, il suo nome è tra quelli che ogni anno viene ‘indicato’ come speranza per il palco dell’Ariston.

Carlo Conti non può che rispondere con “perché con me ti voglio il prossimo anno“.

E a questo punto noi facciamo il nodo al fazzoletto e riteniamo ogni promessa debito…