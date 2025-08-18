Speciale Mediaset per l’incontro storico alla Casa Bianca tra Trump, Zelensky e i leader europei: sempre accesa l’informazione

Due speciali in diretta da Washington su Canale 5 e Retequattro per raccontare il vertice tra Trump, Zelensky e i leader europei: analisi, collegamenti e approfondimenti in prima serata

L’informazione targata Mediaset si prepara ad una serata di grande attualità con un doppio prime time dedicato ad uno dei momenti più delicati della politica internazionale destinata ai libri di storia. Stasera, infatti, il mondo intero avrà gli occhi puntati sull’incontro a Washington tra il presidente americano Donald Trump e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky, affiancati dai leader europei e dai vertici della Nato e della Commissione Ue.

Un incontro che arriva a pochissimi giorni dal faccia a faccia, rimasto inconcludente, tra Trump e Vladimir Putin in Alaska, e che potrebbe trasformarsi in un banco di prova per verificare se davvero ci siano le condizioni per fermare la guerra che dura ormai da oltre tre anni. Canale 5 e Retequattro uniranno le forze con due speciali pensati per offrire al pubblico non solo aggiornamenti in tempo reale, ma anche analisi, collegamenti e approfondimenti.

Gli speciali di Mediaset stasera lunedì 18 agosto

A tre anni dall’inizio dell’invasione russa, l’Ucraina si trova in una fase complessa: il fronte militare è statico, le perdite umane enormi, e il rischio di un conflitto congelato alle porte dell’Europa diventa sempre più concreto. Se da un lato Trump cerca di mettere la firma su un cessate il fuoco che lo consacrerebbe come mediatore globale, dall’altro Zelensky continua a difendere l’integrità territoriale del Paese come condizione imprescindibile.

A partire dalle 21.30 su Canale 5, fino alle 22.00 circa, andrà in onda lo Speciale TG5: L’Ucraina al bivio?, condotto da Alberto Bilà. Il programma sarà focalizzato sul vertice di Washington, con analisi e commenti in tempo reale sulle posizioni dei leader coinvolti e sulle possibili conseguenze per l’Europa e per il mondo. Un appuntamento che si aggiunge alla tradizione del TG5 di proporre speciali dedicati ai grandi avvenimenti globali, dando spazio alla cronaca ma anche al dibattito politico e geopolitico.

Parallelamente, su Retequattro, l’informazione prenderà il via già dalle 20.30 con l’appuntamento quotidiano di 4 di Sera News. Poi, dalle 21.20, sarà la volta dello speciale Guerra o Pace, condotto da Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi. Lo speciale firmato Videonews accompagnerà il pubblico con una lunga diretta con collegamenti costanti dalla Casa Bianca, ospiti in studio e in video, giornalisti ed esperti di politica internazionale. Il titolo stesso del programma racchiude la tensione e le aspettative di questa giornata, che potrebbe segnare un punto di svolta nei negoziati. Mediaset ha scelto di dedicare due prime serate allo stesso evento internazionale con l’obiettivo di informare il pubblico italiano su quello che potrebbe davvero essere un passaggio storico, si spera per tutti, verso la pace.