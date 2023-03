Spazio della Solidarietà, dal 30 marzo al 2 aprile la raccolta fondi per Exodus di Don Mazzi a Milano

Dopo il grande successo dell’edizione invernale del Mercato della Solidarietà, organizzato nel periodo natalizio a Milano dalla Fondazione Exodus Onlus di Don Antonio Mazzi, il 30 marzo 2023 aprirà i battenti lo Spazio della Solidarietà di Primavera, un’edizione speciale per festeggiare insieme l’arrivo della primavera e raccogliere fondi per l’importante e storico progetto educativo di Don Antonio Mazzi.

L’evento speciale avrà una durata limitata, dal 30 marzo al 2 aprile 2023, tutti i giorni dalle 12.00 alle 20.00: questi i giorni e gli orari in cui si potrà fare shopping solidale in una location esclusiva come il Moscova District Market di via Alessandro Volta 7/A a Milano.

I visitatori potranno scegliere tra le tante proposte di Grandi Firme della “collezione Primavera-Estate di Exodus”, come accessori e capi di abbigliamento, calzature e prodotti beauty e profumeria donati dalle tante Aziende Amiche che, credendo ancora nel valore della solidarietà, hanno permesso alla Fondazione Exodus Onlus di Don Antonio Mazzi di realizzare l’evento che si candida a diventare un altro appuntamento annuale per la città di Milano.

Nel primo giorno dello Spazio della Solidarietà di Primavera è prevista la partecipazione di Don Mazzi, che alle 18.00 del 30 marzo presenterà il suo ultimo libro, “Se grandina a primavera. Amare e educare gli adolescenti (e noi stessi) in un tempo di crisi“, una nuova serie di insegnamenti preziosi e concrete regole di vita per percorrere un viaggio completo attorno al mondo giovanile.