La banda di South Park sta per tornare, e lo farà affrontando di petto l’argomento che ha fatto di questo 2020 un anno di cui tutti ci ricorderemo. Trey Parker e Matt Stone hanno infatti lavorato a The Pandemic Special, un episodio di un’ora che in Italia potremo vedere il 1° ottobre alle 23:00 (in versione sottotitolata) su Comedy Central (canale 128 di Sky) e su Now Tv. L’8 ottobre, alla stessa ora, andrà invece l’episodio doppiato.

Una messa in onda che avverrà a sole ventiquattr’ore dal debutto americano previsto, appunto, per il 30 settembre: nell’attesa, potete vedere il promo a seguire. Ma che cosa hanno in mente Parker e Stone per South Park-The Pandemic Special?

South Park, la trama di The Pandemic Special

Poche le informazioni che Comedy Central ha lasciato trapelare a proposito. Quel che è certo è che la puntata sarà introdotta da Randy, il padre di Stan, che decide di organizzare un vero e proprio evento in piena pandemia, cosa che ovviamente non viene molto gradita dalla sua famiglia.

I bambini protagonisti dello show, invece, dovranno affrontare il rientro a scuola. Come si può vedere dall’immagine rilasciata dal network (in alto), gli studenti della scuola elementare di South Park si ritroveranno divisi da plexiglass, con mascherine e distributore di gel igienizzante in classe.

Non tutti saranno però d’accordo nel seguire queste regole: Eric Cartman darà infatti del filo da torcere ai suoi professori. A proposito degli insegnanti, lo speciale ne proporrà anche uno nuovo, Harris, presentato come un detective.

In attesa della 24esima stagione di South Park

South Park-The Pandemic Special è il primo episodio di sempre (la serie va in onda da ventitré anni) a durare un’ora: solitamente, le puntate dello show hanno una durata che si aggira intorno ai 22 minuti. Non solo: è il primo speciale che viene proposto dagli autori della serie, che fino ad oggi hanno scritto episodi andati in onda all’interno delle stagioni regolari.

A proposito delle stagioni di South Park, Comedy Central ha confermato che la serie tornerà con la ventiquattresima stagione, ma non ha ancora annunciato la data di debutto. Quel che è certo è che questo speciale non sarà la premiere dei nuovi episodi, ma un episodio realizzato appositamente per raccontare la pandemia nella chiave satirica e cinica a cui South Park ci ha abituati.