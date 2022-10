Sopravvissute è un programma di genere docu-drama, che tratta il tema della violenza contro le donne, ideato e condotto da Matilde D’Errico, in onda su Rai 3.

Da ottobre 2022, andrà in onda la sesta edizione dello spin-off di Amore Criminale.

In Sopravvissute, vengono raccontate storie di donne vittime di stalking, di dipendenza affettiva o che sono riuscite a sfuggire a violenze e maltrattamenti da parte dei loro ex partner. Ogni storia verrà raccontata in studio direttamente dalla protagonista.

Quando inizia Sopravvissute 2022?

La nuova edizione del programma andrà in onda a partire da giovedì 20 ottobre 2022, ogni giovedì in seconda serata su Rai 3, dalle ore 23:25.

Il programma sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

Sopravvissute 2022: anticipazioni puntate

Sopravvissute: prima puntata, 20 ottobre 2022

Le storie raccontate nella prima puntata saranno quelle di Laura ed Elisa.

Laura è costretta a vivere nascosta da quattro anni da quando, nel 2018, un uomo più grande di lei comincia a farle avances sempre più insistenti, che lei rifiuta con decisione. L’uomo non accetta questi rifiuti e inizia a mettere in atto comportamenti persecutori come seguire la donna ovunque o appostarsi sotto casa, sotto il posto di lavoro e anche davanti alla scuola frequentata dai figli di lei. Laura procede con una denuncia ma la macchina della giustizia si muove con lentezza e la denuncia non induce l’uomo a desistere. La paura e il senso di impotenza spingeranno Laura a lasciare il lavoro e a rinunciare anche a fare le cose più semplici. La situazione, ad oggi, non è cambiata.

Elisa, schermitrice di fama internazionale e campionessa olimpica, a 17 anni, conosce un ragazzo di cui si innamora perdutamente. Lui si dimostra geloso e possessivo fin da subito e non accetta le assenze dovute agli allenamenti di scherma. Elisa, quindi, decide di lasciare la scherma, sperando di poter mettere a freno la gelosia del ragazzo. Quest’ultimo, però, al contrario, diventerà ancora più pressante. Quando la relazione comincia a diventare pericolosa, Elisa trova il coraggio di mettere fine a quel legame.

Chi conduce Sopravvissute 2022?

Fin dalla prima edizione, andata in onda nel 2018, la conduttrice del programma è Matilde D’Errico.

Ideatrice e autrice sia di Sopravvissute che di Amore Criminale, Matilde D’Errico, negli ultimi anni, ha lavorato come autrice anche per i programmi Frontiere, Il Borgo dei Borghi, Questioni di Famiglia e Così Lontani Così Vicini, gli speciali Volo Itavia 870, La TV ai tempi della pandemia e Tutto il male del mondo e il documentario Io Scrivo.