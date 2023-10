Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano si sono lasciati: “Sono successe molte cose gravi”

E’ giunta al capolinea la storia d’amore tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano. E’ l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ad annunciare la fine della relazione attraverso un messaggio postato sul suo profilo Instagram:

“Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto”.

La coppia, conosciutasi all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’, lo scorso maggio, ha dato al mondo la piccola Celine. Nel 2022, durante la Mostra del Cinema di Venezia, Alessandro si è inginocchiato sul red carpet regalando un anello a Sophie, un pegno d’amore con la promessa di sposarla nel breve tempo. Tra alti e bassi, però, questa volta, i due protagonisti del reality di Canale 5 hanno deciso di dirsi definitivamente addio:

“Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina. Continuerò a lavorare attraverso i social, cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia. Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi. Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo”.

Al momento l’ex compagno non ha deciso di rilasciare dichiarazioni ufficiali sui propri social. Arriverà la replica?