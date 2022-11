Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano presto genitori (foto e video)

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, una delle coppie nate all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’, hanno annunciato, pochi minuti fa, di diventare genitori. La coppia, sui rispettivi profili social, non ha nascosto le gioie dell’arrivo della cicogna mostrando, in foto e video, la prima ecografia del bebè.

E voi credete nel destino ?

17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo … da lì capì che con te avrei potuto condividere la mia vita.

Mille avversità..mille ostacoli..sembrava che tutto fosse contro di noi .. ma noi nonostante ciò credevamo nell’amore … quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo,a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione … quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare.

E adesso che dire…. la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare

Ti amiamo puntino ( si..ci piace chiamarti così)

Tanti i like e gli attestati di stima ed affetto per i futuri papà e mamma nel giro di poche ore. Non sono mancati gli auguri di ex protagonisti del programma condotto da Alfonso Signorini, influencer ed ex volti di ‘Uomini e Donne’ (come Teresa Langella, Claudia Dionigi, Lorenzo Riccardi) e ‘Temptation Island’.

Ad un anno dalla partecipazione al reality di Canale 5 e a pochi mesi dalla proposta di matrimonio (o meglio di fidanzamento ufficiale) sul red carpet del Festival di Venezia, i due innamorati fanno sul serio bruciando, di fatto, le tappe e mettendo su famiglia in tempi brevissimi. L’ex protagonista di ‘Temptation Island’ è già papà del piccolo Niccolò (6 anni), nato da una precedente relazione.